Общество 20.03.2025 в 12:31

В Бурятии открыли 400 вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей

При этом средняя предлагаемая зарплата в республике в феврале составила 69,5 тыс. рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии открыли 400 вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей
Фото: архив «Номер один»
Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали вакансии, открытые в Бурятии марте, и выяснили, кому работодатели предлагают наиболее высокую зарплату.

Как сообщили в пресс-службе компании, за март в Бурятии было открыто более 400 вакансий с зарплатой в 200 тысяч рублей и выше. Для сравнения, средняя предлагаемая зарплата в республике по итогам февраля составила 69,5 тыс. рублей.

Чаще всего высокую зарплату сегодня предлагают водителям и машинистам, слесарям, сантехникам и разнорабочим.

Компании, которые готовы платить своим работникам зарплаты в 200 тысяч рублей и выше, как правило, относятся к сферам «Добывающая отрасль» (19%), «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (18%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (12%), «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (5%) и «Услуги для бизнеса» (4%).
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