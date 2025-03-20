В Бурятии открыли 400 вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей

Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали вакансии, открытые в Бурятии марте, и выяснили, кому работодатели предлагают наиболее высокую зарплату.Как сообщили в пресс-службе компании, за март в Бурятии было открыто более 400 вакансий с зарплатой в 200 тысяч рублей и выше. Для сравнения, средняя предлагаемая зарплата в республике по итогам февраля составила 69,5 тыс. рублей.Чаще всего высокую зарплату сегодня предлагают водителям и машинистам, слесарям, сантехникам и разнорабочим.Компании, которые готовы платить своим работникам зарплаты в 200 тысяч рублей и выше, как правило, относятся к сферам «Добывающая отрасль» (19%), «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (18%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (12%), «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (5%) и «Услуги для бизнеса» (4%).