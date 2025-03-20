Жители Улан-Удэ жалуются на сажу, заполонившую город

В соцсетях горожане рассказывают об ужасах, с которыми сталкиваются, выходя на улицу. Очередной крик души улан-удэнцы опубликовали в соцсетях.

«До каких пор в пос. Загорск будут травить людей? Нет сил уже! Эта сажа - она везде. На машинах, на снегу и даже в квартирах на подоконниках! Как она туда попадает – неизвестно. И вот в теплый день решили сходить погулять с ребёнком… Сходили в «Молодежный» сквер, погуляли… Неужели нельзя установить уловители? Неужели эти уловители стоят дороже, чем жизни людей?»

В комментариях пользователи рассказывают о похожих ситуациях и в других микрорайонах Улан-Удэ.

«Такого раньше не было. Кошмар. В нашем детстве валялись на снегу в белых, жёлтых шубах».

«Сотые и Силикатный, 105-й - все в саже. Дети приходят домой все черные и эта проблема не первый год. Где службы, которые должны следить за этим?», «На Бурводе та же ситуация».

«У нас в сотых такая же картина. На улицу выходить страшно. Все кругом черное, в дом через окна эта сажа ползет. Обращались в прокуратуру, провели проверки, а воз и ныне там».

«Весь город в саже. В 41 квартале на подоконнике постоянно сажа, шторы серые, углы у комнат в налете от сажи».

«Я когда-то снимала квартиру на остановке «Баня». Зимняя белая норковая шапка быстро превратилась в серую».



Фото: "Номер один"