Общество 20.03.2025 в 12:32

Жители Улан-Удэ жалуются на сажу, заполонившую город

Люди возмущены копотью от котельных, которая проникает даже в квартиры

A- A+
Текст: Анастасия Величко
Жители Улан-Удэ жалуются на сажу, заполонившую город

В соцсетях горожане рассказывают об ужасах, с которыми сталкиваются, выходя на улицу. Очередной крик души улан-удэнцы опубликовали в соцсетях.

«До каких пор в пос. Загорск будут травить людей? Нет сил уже! Эта сажа - она везде. На машинах, на снегу и даже в квартирах на подоконниках! Как она туда попадает – неизвестно. И вот в теплый день решили сходить погулять с ребёнком… Сходили в «Молодежный» сквер, погуляли… Неужели нельзя установить уловители? Неужели эти уловители стоят дороже, чем жизни людей?»

В комментариях пользователи рассказывают о похожих ситуациях и в других микрорайонах Улан-Удэ.

«Такого раньше не было. Кошмар. В нашем детстве валялись на снегу в белых, жёлтых шубах».

«Сотые и Силикатный, 105-й - все в саже. Дети приходят домой все черные и эта проблема не первый год. Где службы, которые должны следить за этим?», «На Бурводе та же ситуация».

«У нас в сотых такая же картина. На улицу выходить страшно. Все кругом черное, в дом через окна эта сажа ползет. Обращались в прокуратуру, провели проверки, а воз и ныне там».

«Весь город в саже. В 41 квартале на подоконнике постоянно сажа, шторы серые, углы у комнат в налете от сажи».

«Я когда-то снимала квартиру на остановке «Баня». Зимняя белая норковая шапка быстро превратилась в серую».

 
Фото: "Номер один"

Теги
копоть котельная жалоба загорск

Все новости

В Улан-Удэ появится идеальное место для вдохновения
20.03.2025 в 12:44
Жители Улан-Удэ жалуются на сажу, заполонившую город
20.03.2025 в 12:32
В Бурятии открыли 400 вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей
20.03.2025 в 12:31
В Улан-Удэ обсудят будущее интеллектуальных транспортных систем
20.03.2025 в 12:16
Спасатели Бурятии предупреждают об опасности тонкого льда
20.03.2025 в 12:00
Мэр Улан-Удэ посетил город-побратим в Монголии
20.03.2025 в 11:46
Более 7 тысяч медиков в Бурятии получают специальную социальную выплату
20.03.2025 в 11:38
В Бурятии любитель экстрима заснял сход лавины на Мамае
20.03.2025 в 11:27
В пригороде Улан-Удэ пропала пожилая женщина
20.03.2025 в 11:18
В центре Улан-Удэ заделывают провал, куда угодили машины
20.03.2025 в 11:02
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 марта

Читайте также
В Улан-Удэ появится идеальное место для вдохновения
Власти обещают сделать зону отдыха возле ручья
20.03.2025 в 12:44
В Бурятии открыли 400 вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей
При этом средняя предлагаемая зарплата в республике в феврале составила 69,5 тыс. рублей
20.03.2025 в 12:31
В Улан-Удэ обсудят будущее интеллектуальных транспортных систем
На конференцию соберутся ведущие эксперты со всей страны
20.03.2025 в 12:16
Более 7 тысяч медиков в Бурятии получают специальную социальную выплату
Размер выплаты составляет от 6,5 до 50 тысяч рублей
20.03.2025 в 11:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru