В Улан-Удэ появится идеальное место для вдохновения

«Здесь установят удобные скамейки, беседку с крышей и безопасную лестницу, создавая идеальное место для прогулок, вдохновения и тихих вечеров», - рассказали в городской администрации и даже опубликовали картинку дизайн-проекта будущего благоустройства.





Работы пройдут по муниципальному проекту «Народный бюджет». В прошлом году здесь уже установили мостик и отремонтировали подпорную стену.





— Прошло выездное совещание в микрорайоне Забайкальский. Обсудили вопрос благоустройства территории около Байдонова ключа. Уверен, что это место станет популярным среди жителей города, — сказал руководитель администрации Октябрьского района Улан-Удэ Андрей Муравьёв.





В Улан-Удэ этом году рядом с Байдоновым ключом в микрорайоне Забайкальский появится уютная зона отдыха, обещают в мэрии города.Байдонов ключ — природный источник, который протекает рядом с СНТ «Тепловик». Даже в сильные морозы ключ не замерзает и может менять своё русло. Благоустройство этой территории не только сделает её более комфортной для отдыха, но и позволит лучше контролировать русло ручья.Фото: мэрия Улан-Удэ