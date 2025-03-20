Общество 20.03.2025 в 13:01

Мартовские дятлы в Бурятии вступили в брачный период

Привлекая партнеров, они неистово стучат по деревьям
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Мартовские дятлы в Бурятии вступили в брачный период

У дятлов в Бурятии наступила брачная пора, поэтому по всему лесу Тункинского нацпарка раздается неистовый стук. Дятел сидит на сушине и так ударяет клювом по макушке сучка, что деревяшка поёт на весь лес.

- Обычно размеренный стук в весеннюю пору сменяется быстрой, частой, почти торопливой весенней дробью. Это барабанная трель, возникающая благодаря вибрации сухого сука под ударами клюва. Так дятлы привлекают партнёров, ведь эти птицы объединяются исключительно ради выведения потомства, проводя зиму порознь. Брачные и территориальные демонстрации в виде поз и телодвижений очень разнообразны и сопровождаются также разнообразными звуками, - рассказывают в Тункинском нацпарке.

Подходящий сучок дятел выбирает долго и придирчиво. Для него важно найти ветку, которая резонирует лучше остальных. В тихую погоду звук может разноситься до 1,5 километров.

В Тункинском нацпарке обитают семь видов дятлов: вертишейка, седой дятел, желна, большой пестрый дятел, белоспинный дятел, малый пестрый дятел и трехпалый дятел.

Фото: loon.site

Теги
природа птицы

Все новости

В Улан-Удэ дважды закроют переезд на Стеклозаводе
20.03.2025 в 14:16
Жительница Бурятии нуждается в срочном лечении
20.03.2025 в 14:14
В Улан-Удэ открыли социальное отделение дневного пребывания детей
20.03.2025 в 14:14
Спасатели Бурятии вошли в режим боевой готовности
20.03.2025 в 13:55
Жительница Бурятии получила подарки и письмо от Владимира Путина
20.03.2025 в 13:26
Мартовские дятлы в Бурятии вступили в брачный период
20.03.2025 в 13:01
В Улан-Удэ появится идеальное место для вдохновения
20.03.2025 в 12:44
Жители Улан-Удэ жалуются на сажу, заполонившую город
20.03.2025 в 12:32
В Бурятии открыли 400 вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей
20.03.2025 в 12:31
В Улан-Удэ обсудят будущее интеллектуальных транспортных систем
20.03.2025 в 12:16
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 марта

Читайте также
В Улан-Удэ дважды закроют переезд на Стеклозаводе
Там будет идти ремонт
20.03.2025 в 14:16
Жительница Бурятии нуждается в срочном лечении

27-летняя девушка после ДТП оказалась прикована к инвалидной коляске

20.03.2025 в 14:14
В Улан-Удэ открыли социальное отделение дневного пребывания детей
С детьми занимаются психологи, педагоги помогают делать задания
20.03.2025 в 14:14
Спасатели Бурятии вошли в режим боевой готовности
В ближайшие дни прогнозируется активный сход лавин
20.03.2025 в 13:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru