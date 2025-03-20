Мартовские дятлы в Бурятии вступили в брачный период

У дятлов в Бурятии наступила брачная пора, поэтому по всему лесу Тункинского нацпарка раздается неистовый стук. Дятел сидит на сушине и так ударяет клювом по макушке сучка, что деревяшка поёт на весь лес.

- Обычно размеренный стук в весеннюю пору сменяется быстрой, частой, почти торопливой весенней дробью. Это барабанная трель, возникающая благодаря вибрации сухого сука под ударами клюва. Так дятлы привлекают партнёров, ведь эти птицы объединяются исключительно ради выведения потомства, проводя зиму порознь. Брачные и территориальные демонстрации в виде поз и телодвижений очень разнообразны и сопровождаются также разнообразными звуками, - рассказывают в Тункинском нацпарке.

Подходящий сучок дятел выбирает долго и придирчиво. Для него важно найти ветку, которая резонирует лучше остальных. В тихую погоду звук может разноситься до 1,5 километров.

В Тункинском нацпарке обитают семь видов дятлов: вертишейка, седой дятел, желна, большой пестрый дятел, белоспинный дятел, малый пестрый дятел и трехпалый дятел.

Фото: loon.site