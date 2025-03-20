Жительница Бурятии получила подарки и письмо от Владимира Путина

Жительнице Бурятии Лидии Александровне Хомяковой накануне исполнилось 100 лет. Свой вековой юбилей она отметила у себя на родине – в поселке Онохой Заиграевского района.

- Долгожительницу поздравили представители отдела соцзащиты и районного Совета ветеранов. Вместе с Благодарственными письмами от Владимира Путина, главы Бурятии Алексея Цыденова и главы Заиграевского района Ларисы Волковой, ей вручили сертификат и памятные подарки. Имениннице пожелали крепкого здоровья и внимания родных и близких, - сообщили в ТГ-канале «Вперед. Заиграево».

Фото: ТГ-канал «Вперед.Заиграево».