Общество 20.03.2025 в 13:55

Спасатели Бурятии вошли в режим боевой готовности

В ближайшие дни прогнозируется активный сход лавин
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Текст: Елена Кокорина
Спасатели Бурятии вошли в режим боевой готовности

В Бурятии вновь предупредили о лавинной опасности в связи с началом активного схода снежных масс на южных склонах горного ущелья горы «Мамай». Ожидается, что с 20 по 23 марта возможен сход в районе вершины Двухглавая в верхней части долины реки Большой Мамай.

- Для обеспечения безопасности и проведения профилактических мероприятий организовано круглосуточное дежурство спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и поисково-спасательного отряда «Горный патруль». Настоятельно рекомендуем жителям и гостям республики воздержаться от походов в горы до стабилизации обстановки. При планировании походов не забудьте зарегистрироваться в Главном управлении МЧС России по Республике Бурятия. В случае возникновения ЧС обращайтесь по номеру «112», сообщают в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Напомним, что один сход лавины на горе Мамай был зарегистрирован совсем недавно. На свой телефон его засняла одна из туристок.

Фото: loon.site

 

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лавины горы спасатели туристы

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