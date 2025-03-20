В Улан-Удэ открыли социальное отделение дневного пребывания детей. Там с детьми занимаются психологи, педагоги помогают делать задания.

- Отделение дневного пребывания при республиканском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних принимает детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Здесь оказывают профессиональную социальную помощь детям, испытывающим трудности с адаптацией в социальной среде, поднимают их самооценку, помогают в учёбе, занимаются коррекцией их поведения, - рассказали в минсоцзащиты Бурятии.

Всего отделение рассчитано на пребывание 8 детей в течение 21 дня.



Педагоги дневного отделения сопровождают детей в школу и обратно, следят за выполнением ими домашнего задания, организовывают прогулки на свежем воздухе. Также в организации досуга детей помогают педагоги Дома творчества Железнодорожного района г. Улан-Удэ.

С ребятами занимается психолог, который при необходимости проводит с ними индивидуальные занятия для снижения тревожности и агрессии, помогает им правильно адаптироваться либо изменить поведение в детских и подростковых коллективах, учит с удовольствием относиться к учебному процессу. При необходимости в работу вовлекаются родители, классные руководители, школьные психологи.

Также с родителями индивидуально обсуждаются трудности, возникающие у их детей в разных детских коллективах, возможные пути выхода из сложной ситуации, профилактика гаджетозависимости, нормализация детско-родительских отношений.



Бесплатные социальные услуги в отделении дневного пребывания учреждения с февраля текущего года предоставлены 25 детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Подробную информацию можно получить в Республиканском СРЦН по тел.: (8-3012) 37-80-83 в рабочее время (с понедельника по четверг - с 8:00 до 17:00 ч.; в пятницу - с 8:00 до 16:00 ч., обеденный перерыв: с 12:00 до 12:48).







Фото: минсоцзащиты РБ