Общество 20.03.2025 в 14:16
В Улан-Удэ дважды закроют переезд на Стеклозаводе
Там будет идти ремонт
Текст: Андрей Константинов
Движение через железнодорожный переезд на Стеклозаводе в Улан-Удэ закроют в ночь с 21 на 22 марта, а также в ночь с 25 на 26 марта. Как сообщили в пресс-службе ВСЖД, там будут проводиться ремонтные работы.
«Движение автотранспорта через переезд будет закрыто с 22 часов вечера до 4 часов утра. Объезд для автомобилей в указанные часы будет осуществляться через путепровод, расположенный на пересечении Проспекта 50-летия Октября и ул. Революции 1905 года», - сообщают железнодорожники.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.
«Движение автотранспорта через переезд будет закрыто с 22 часов вечера до 4 часов утра. Объезд для автомобилей в указанные часы будет осуществляться через путепровод, расположенный на пересечении Проспекта 50-летия Октября и ул. Революции 1905 года», - сообщают железнодорожники.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.
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