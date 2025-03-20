В Улан-Удэ дважды закроют переезд на Стеклозаводе

Движение через железнодорожный переезд на Стеклозаводе в Улан-Удэ закроют в ночь с 21 на 22 марта, а также в ночь с 25 на 26 марта. Как сообщили в пресс-службе ВСЖД, там будут проводиться ремонтные работы.«Движение автотранспорта через переезд будет закрыто с 22 часов вечера до 4 часов утра. Объезд для автомобилей в указанные часы будет осуществляться через путепровод, расположенный на пересечении Проспекта 50-летия Октября и ул. Революции 1905 года», - сообщают железнодорожники.Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.