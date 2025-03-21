Общество 21.03.2025 в 09:16

Массовые отключения света пройдут в Улан-Удэ

Энергетики будут ремонтировать электросети
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Текст: Андрей Константинов
Массовые отключения света пройдут в Улан-Удэ
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ из-за ремонта на электросетях сегодня пройдут масштабные отключения света. Также из-за ремонта в одном доме отключат холодную воду, а еще в трех – горячую воду и отопление.

Электроэнергию отключат по следующим адресам:

с 10:00 до 16:00

- ул. Лебедева 1-45, 45а, Складская 1-12, Сплавная 1-4, 1а, Степная 1-21, Профессиональное училище №25, Тулаева 1-61, Лесозаводская 1-40, Скважина №8, Таёжная 26

с 10:00 до 16:00

- мкрн Исток

с 16:00 до 19:00

- ул. Комарова 15Б-100, ул. Ольховая 2-72, п. Зеленый 49, ул. Лучистая 12-83, ул. Седова, ул. Кошевого, кол. Сад Пионер-2, ул. Тюленина, ул. Смирнова, ул. Земнухова, ул. Громовой, скважина пос. Зеленый МУП «Водоканал», производственная база ООО Байкал Экспорт, ул. Гавань, мебельная фабрика «Постулат», ГСМ «Авиалинии», Кирзавод (пос. Площадка), школа №23, скважина МУП «Водоканал» по ул. Авиационной, ул. Сперанского, ул. Авиационная, Амбулатория по ул. Авиационная, ул. Верхнеудинская, ул. Таганская, ул. Школьная, ул. Железнодорожников, ДНТ Молодежное, Котельная школы №23, СНТ «Гавань»

с 09:00 до 17:00

- ул. Егорова 1г-12г, МУП Водоканал водоналивная будка по адресу ул. Егорова 23, кафе «Поляна» по адресу ул. Егорова 4г, гостиничный комплекс «Азия» по адресу ул. Егорова 6г, магазин продукты «Барис» по адресу ул. Егорова 2г, торговая группа «Абсолют» по адресу ул. Егорова 18д.

с 17:00 до 21:00

- с. Эрхирик (полностью), ДНТ «Облепиха», «Ивушка», «Самородок», «Таряата», «Сад-16», «Автодорожник», у. Дабаты (полностью), СНТ «Солнечный-1», «Солнечный-2», ДНТ «Подснежник», «Серебряный берег», ст. Тальцы (частично).

Холодную воду отключат с 9:00 до 20:00 в доме по ул. Октябрьская 46.

Горячую воду и отопление отключат в домах по ул. Свердлова 22, 19, 21.
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