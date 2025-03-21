Сельских чиновников в Бурятии обвинили в бездействии

Многодетная мать из улуса Цагатуй Джидинского района пожаловалась в прокуратуру на органы местного самоуправления. На личном приеме у прокурора Бурятии женщина рассказала о бездействии чиновников в предоставлении земельного участка в собственность.

По поручению Михаила Филичева прокуратура Джидинского района провела проверку.

- Установлено, что муниципалитетом надлежащие меры к обеспечению граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками не принимались. В целях восстановления прав несовершеннолетних и их родителей прокурор района внес представление главе районной администрации, - сообщают в прокуратуре.

После вмешательства надзорного органа девяти семьям льготной категории предоставлены для индивидуального жилищного строительства земельные участки с необходимой инфраструктурой.

Фото: Елена Кокорина