Общество 21.03.2025 в 09:49

Сельских чиновников в Бурятии обвинили в бездействии

Администрацию пришлось «расшевелить» местной прокуратуре
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Текст: Елена Кокорина
Сельских чиновников в Бурятии обвинили в бездействии

Многодетная мать из улуса Цагатуй Джидинского района пожаловалась в прокуратуру на органы местного самоуправления. На личном приеме у прокурора Бурятии женщина рассказала о бездействии чиновников в предоставлении земельного участка в собственность.

По поручению Михаила Филичева прокуратура Джидинского района провела проверку.

- Установлено, что муниципалитетом надлежащие меры к обеспечению граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками не принимались. В целях восстановления прав несовершеннолетних и их родителей прокурор района внес представление главе районной администрации, - сообщают в прокуратуре.

После вмешательства надзорного органа девяти семьям льготной категории предоставлены для индивидуального жилищного строительства земельные участки с необходимой инфраструктурой.

Фото: Елена Кокорина

 

Теги
земельный участок жалоба многодетные

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