С владельцев животных в Бурятии взыскали полмиллиона рублей

Полмиллиона рублей взыскали судебные приставы с жителей Республики Бурятия, привлеченных к административной ответственности за несоблюдение требований к содержанию животных. Примерно за год было возбуждено 97 исполнительных производств в отношении тех, кто не захотел платить штраф в добровольном порядке.

В основном штрафы касались нарушений закона в области обращения с животными, повлекших причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу.

- Благодаря работе судебных приставов 52 должника уплатили штрафы в полном объеме. На сегодняшний день на исполнении находятся еще 45 исполнительных производства. Суммы штрафов в 99% случаев равны 10 тыс. рублей, - рассказали в УФССП республики.

Фото: loon.site