Директора школы в Бурятии оштрафовали за найм англичанки
По постановлению прокурора Кижингинского района Бурятии директор школы оштрафован за нарушение антикоррупционного законодательства. Дело в том, что учителем английского языка он пригласил работать бывшую госслужащую, а уведомить об этом сельскую администрацию забыл.
Соблюдением законодательства о противодействии коррупции в деятельности средней школы занималась прокуратура Кижингинского района.
- Установлено, что школьным учителем английского языка трудоустроена гражданка, ранее занимавшая должность в сельской администрации. Вопреки требованиям закона, уведомление о заключении трудового договора с бывшим служащим не было направлено директором школы по ее прежнему месту работы, - рассказали в прокуратуре республики.
В итоге, по постановлению прокуратуры директора школы привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Фото: loon.site