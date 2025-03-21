Директора школы в Бурятии оштрафовали за найм англичанки

По постановлению прокурора Кижингинского района Бурятии директор школы оштрафован за нарушение антикоррупционного законодательства. Дело в том, что учителем английского языка он пригласил работать бывшую госслужащую, а уведомить об этом сельскую администрацию забыл.

Соблюдением законодательства о противодействии коррупции в деятельности средней школы занималась прокуратура Кижингинского района.

- Установлено, что школьным учителем английского языка трудоустроена гражданка, ранее занимавшая должность в сельской администрации. Вопреки требованиям закона, уведомление о заключении трудового договора с бывшим служащим не было направлено директором школы по ее прежнему месту работы, - рассказали в прокуратуре республики.

В итоге, по постановлению прокуратуры директора школы привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Фото: loon.site