В Улан-Удэ стартовала регистрация на Молодежный форум «САЙН» (возрастное ограничение 18+). Он пройдет в столице Бурятии с 28 по 29 апреля

- Цель форума — стимулировать развитие лидерских качеств, гражданской ответственности и творческого мышления у молодежи республики. Мы создаем пространство для активного взаимодействия молодых людей, где они смогут не только получить новые знания и навыки, но и применить их на практике, влияя на общественно-политическую, социально-экономическую и культурную сферы жизни региона, - сообщили организаторы форума.

Программа Форума включает образовательные и дискуссионные площадки по таким направлениям, как: предпринимательство и туризм, молодежный парламентаризм, патриотическое воспитание, развитие бурятского языка, культура, молодежь на селе, демография

В форуме могут участвовать граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, проживающих на территории Республики Бурятия.

Для участия необходимо составить заявку и отправить ее на официальную электронную почту: Molodezhnayapalata03@mail.ru

- Не упусти свой шанс стать частью чего-то большего! Регистрируйся на Молодежный форум «САЙН» прямо сейчас и внеси свой вклад в будущее Республики Бурятия! Мы ждем тебя! – сообщили в молодежной плате при НХ РБ.

Фото: молодежная палата при НХ РБ