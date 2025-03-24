В Бурятии развернулась битва за контейнеры

Уже многие годы в Бурятии обсуждается вопрос ухода от подворного сбора мусора и перехода к контейнерному. Это значит, что муниципалитеты должны будут найти деньги на обустройство полноценных мусорных площадок с современными баками, асфальтом, а потом их еще и содержать. Видимо, чтобы не усложнять себе жизнь, местные власти активно сопротивляются намерениям республиканских. И недавно это противостояние перешло в судебные залы.«Мусорная реформа», случившаяся во второй половине десятых годов, принесла с собой ряд новшеств. В том числе подворный сбор мусора в частном секторе. Это когда мусоровоз едет вдоль домов, останавливается у каждого и собирает выставленные за ворота мешки с отходами.И с тех пор, как ввели этот метод, идут разговоры о том, как его отменить и заставить жителей частных домов таскать свои мешки к мусорным контейнерам. Но перед этим емкости нужно купить и установить, а еще раньше - подготовить для них площадки.Однако далеко не все в Бурятии в восторге от перспективы перехода к контейнерному сбору. Эта тема не раз становилась предметом дискуссий в Народном Хурале.«Опять меняется схема вывоза мусора. Если сейчас действует подворный способ сбора мусора, то предлагается ввести контейнерный сбор. Соответственно, встанет опять проблема переполненных мусорных баков, увеличения количества бездомных собак и так далее. Хотелось бы услышать мнение правительства по этому поводу», - говорил оппозиционный депутат Баир Цыренов еще в 2022 году.Впрочем, многие уверены, что подворный сбор мусора - это ошибка, которую надо исправлять.«Подворный вывоз мусора не является правильным с точки зрения системы обращения с отходами. Если мы смотрим, каким образом отходы хранятся до того, как их забрали… В лучшем случае какой-то ящик поставят или просто мусор стоит на земле. Мы смотрим на эту проблему с точки зрения экологии, - говорил, к примеру, гендиректор «ЭкоАльянса» Дмитрий Дружинин. - С точки зрения экономики особых плюсов нет. Подворный вывоз – раз в неделю, с контейнерных площадок - ежедневно. Мы будем больше в километрах проезжать по частному сектору, но чаще вывозить с контейнерных площадок. И когда начинаешь смотреть цифры, то на то и выходит».Что касается отсутствия инфраструктуры для перехода к контейнерному сбору, то ее нужно создавать - такова позиция Минприроды Бурятии.«Изначально в Республике Бурятия было принято решение о мешковом сборе, потому что у нас не во всех поселениях есть контейнерные площадки. Но мы еще два года назад говорили, что это пока мера временная, то есть все равно будем переходить на контейнерный сбор. По сегодняшнему законодательству создавать и содержать контейнерные площадки у нас обязаны муниципалитеты. Есть еще большой вопрос с ДНТ и СНТ, но там собственники, соответственно, должны самостоятельно создавать эти площадки. Вообще в законе об отходах производства и потребления нет такого понятия, как «помешковый» сбор. В целом, если брать практику Российской Федерации, то ни в одном регионе практически такого сбора нет, только у нас», - говорила министр природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева.Понимание того, что процесс перехода запущен, произошло, когда этот вопрос поднял лично глава Бурятии.«Проблемы существуют, и они разные, - говорил Алексей Цыденов. - Например, переход с подворного сбора мусора на контейнерный сбор вызывает много вопросов. Муниципалитеты должны обеспечить соответствие контейнерных площадок современным требованиям, таким как бетонное покрытие и ограждение. И обслуживание контейнерных площадок требует внимания, бывает, что их не вовремя убирают или не вовремя вывозят мусор, такое перекладывание ответственности возникает. Здесь важно отметить, что если мусор развалился оттого, что регоператор не вовремя приехал - это одно, а если оператор работает по графику, но мусор все равно разлетается - то это обязанности муниципалитета или управляющей компании.И вот сегодня в дело вмешались федеральные органы. Если быть точнее, обеспечением контейнерами заинтересовалась прокуратура. И не просто заинтересовалась, а в районный суд Бичурского района поступил иск от прокурора, который, защищая интересы «неопределенного круга лиц», настаивал на том, что нужно создать условия для контейнерного сбора. Ответчики - целый ряд сельских поселений и сел: «Малокуналейское» в с. Малый Куналей, МО СП «Верхне-Мангиртуйское» в с. Верхний Мангиртуй и с. Нижний Мангиртуй, МО СП «Буйское» село Буй, с. Узкий Луг, МО СП «Дунда-Киретское» с. Ара-Киреть, с. Дунда-Киреть, с. Сухой Ручей, МО СП «Еланское» с. Елань, у. Хаян, МО СП «Новосретенское» с. Новосретенка, с. Гутай, с. Мотня.Если быть точными, то прокурор требовал «обязать ответчиков обустроить контейнерными площадками для сбора твердых коммунальных отходов территории сельских поселений путем оборудования указанных площадок твердым (асфальтовым, бетонным) покрытием с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, ограждением, обеспечивающим предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством, а также самими контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов в течение 12 месяцев со дня вступления решения в законную силу».Как это обычно бывает, предшествовала иску прокурорская проверка, которая и выявила нарушения природоохранного законодательства.«В целях устранения нарушений требований закона прокуратурой района 25 июня 2024 года главам указанных сельских поселений внесены представления об устранении вышеуказанных нарушений. Нарушения закона не были устранены ввиду отсутствия денежных средств. Выявленные нарушения недопустимы, поскольку негативно влияют на уровень благоустройства территории сельских поселений, препятствуют повышению уровня внешнего благоустройства, созданию комфортных условий для проживания граждан, а также не позволяют обеспечить соблюдение соответствующего санитарно-эпидемиологического и гигиенического режима», - описывает суд позицию прокурора.Однако, как ни странно, эту «битву» за контейнеры прокурор проиграл: суд первой инстанции в иске ему отказал. Тогда дело перешло на новый уровень - в Верховный суд Бурятии, куда прокурор подал апелляционную жалобу. Там он еще раз попытался донести, что «согласно требованиям СанПиН, должны быть обустроены контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных бытовых отходов или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов. Организацию площадок осуществляют органы местного самоуправления».Каждое из поселений отправило своих представителей, которые на разный манер пытались объяснить, почему прокурор не прав. Так, представитель Малокуналейского поселения сказал, что «при складировании ТКО в пакеты или другие емкости, предоставляемые региональным оператором, накопление отходов не осуществляется, муниципальное образование должно определять места их сбора региональным оператором. При этом обустройство площадок накопления ТКО в таком случае не требуется».И. о. главы МО СП «Верхне-Мангиртуйское» пояснила, что «на территории частных домовладений места расположения мусоросборников определяются самими домовладельцами в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов».Глава МО СП «Дунда-Киретское» добавила, что «на территориях сельских поселений Бичурского района преобладает индивидуальная жилая застройка, населением указанных населенных пунктов принято решение о бестарном (мешковом) способе сбора твердых коммунальных отходов». И так далее.Муниципалы единым фронтом выступили против контейнерного сбора мусора. И их можно понять: мало того, что площадку нужно построить на какие-то деньги, которых в местных бюджетах нет, так ее еще и надо будет содержать. При том, что по этим площадкам будут все время проходить проверки и прилетать штрафы за каждое нарушение.В общем, Верховный суд не нашел оснований, чтобы отменить решение суда первой инстанции и дать прокурору еще один шанс. А значит властям придется искать другой, менее суровый способ воздействия на муниципалов в вопросе перехода к контейнерному сбору.