Муниципальные детские сады готовы принимать детей из частных садиков

К 2018 году на территории нашей республики сложился острый дефицит мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях – прежде всего в детских садах города Улан-Удэ. По данным Министерства образования и науки Республики Бурятия, очередь в муниципальные сады региона состояла на тот период состояла из более чем 12 000 дошкольников.

Для достижения 100-процентной доступности дошкольного образования и ликвидации дефицита Правительство Республики Бурятия разработало и поэтапно реализовало целый ряд комплексных мероприятий, которые включали в себя: масштабное строительство новых и капитальный ремонт уже существующих детских садов, а также развитие и поддержку частного сектора в сфере предоставления дошкольных образовательных услуг.

– В рамках последних мероприятий Правительство, по инициативе Главы А.С. Цыденова, начало выделять частным дошкольным образовательным учреждениям специальные субсидии из республиканского бюджета на оплату труда работников и приобретение средств развития и обучения воспитанников (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг. – Прим. ред.), – рассказали в Министерстве образования и науки Республики Бурятия.

Все намеченные Правительством Республики Бурятия мероприятия были успешно реализованы. С 2018 года на территории нашего региона появились 46 новых дошкольных образовательных учреждений из которых 23 детских сада – в городе Улан-Удэ. Таким образом, по показателям прошлого года, власти смогли достичь 100-процентной доступности дошкольного образования.

– Безусловно, программа субсидирования частных детских садов внесла достаточно серьезный вклад в достижение такого социально важного результата. Это позволило более 4 000 детей получить дошкольное образование, оставаясь при этом в очереди на предоставление места в муниципальном детском саду, – отметили в министерстве.

Однако теперь Министерство образования и науки Республики Бурятия, совместно с Правительством Республики Бурятия, столкнулось с новым вызовом – появился риск не доукомплектовать новые детские сады, где на сегодняшний день пустует более тысячи мест.

– Финансирование муниципальных дошкольных учреждений осуществляется из регионального и местного бюджетов и рассчитывается исходя из среднегодовой численности воспитанников на текущий год. Таким образом, при наличии свободных мест в дошкольном учреждении, финансирование ограничено и не покрывает всех существующих расходов на содержание зданий муниципальных детских садов, требующих немалых затрат, – сообщили нашему изданию в Министерстве образования и науки Республики Бурятия.

Стоит отметить, что финансовое содержание одного места в муниципальном саду составляет порядка 10,5 тыс. рублей на ребенка и не прекращается даже если детский сад полностью не укомплектован.

Строительство новых детских садов на территории нашей республики – это ряд мощнейших мероприятий, направленных как на достижение 100-процентной доступности, так и на улучшение качества дошкольного образования. Поэтому главной задачей Министерства образования и науки РБ все-таки является обеспечение полноценного функционирования муниципальных дошкольных учреждений.

Помимо города Улан-Удэ частные дошкольные образовательные учреждения находятся в пригородных густонаселенных районах. Например, Иволгинском и Тарбагатайском.

К слову, со статусом ребенка в очереди родители из вышеуказанных районов могут ознакомиться по номеру телефона 8(3012)21-35-97.





Немало важным остается тот факт, что при необходимости ребенка можно перевести из частного детского сада в муниципальный.

– Если ребенок имеет статус «направлен» и готов пойти в сад, в который получил путевку, родителям необходимо обратиться в сам детский сад к заведующему. Если ребенок имеет статус «направлен», но по каким-либо причинам не может посещать данный сад, то обращаться необходимо в комитет по образованию в кабинет №26. Нужно написать заявление на односторонний перевод, где обязательно необходимо указать, что ребенок посещал частный детский сад. Если у ребенка статус «очередник», то нужно прийти на прием в Комитет по образованию в кабинеты №6г и №22 в рабочие дни с 9:00 до 17:00. Специалисты изменят в программе желаемую дату зачисления, отработают с учетом индивидуальных пожеланий и рассмотрят варианты распределения, – подробно объяснили сотрудники министерства.

В таком случае уточнить статус ребенка можно по телефону: 22-12-71, 21-68-09 или на личном приеме в кабинете «6 г» или «22». Адрес Комитета по образованию: ул. Советская, 23.

Фото: Министерство образования и науки Республики Бурятия