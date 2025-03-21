Общество 21.03.2025 в 13:45

Монголии некуда девать уголь

Цены на основной экспортный товар страны упали на 40%
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
Монголии некуда девать уголь
Фото: архив «Номер один»
Кабинет министров Монголии заслушал экстренный отчет рабочей группы правительства по экспорту продукции горнодобывающей промышленности, сообщает информационные агентство «Монцамэ».

Как отметил министр финансов Монголии Болдын Жавхлан по итогам заседания, валютные резервы страны составляют 4,5 миллиарда долларов. Он добавил, что министерство финансов намерено увеличить их до 5,4 миллиарда долларов к апрелю и маю текущего года. Ранее валютные резервы достигали этого рекордного уровня. «Мы работаем над увеличением этого показателя», - подчеркнул он.

Однако эти планы может корректировать ряд проблем. Так, сейчас на южных границах Монголии скопилось 9,5 миллиона тонн угля. К слову, во время пандемии на границе скопилось в общей сложности около 20 миллионов тонн угля, так что по сравнению с этим текущая ситуация является относительно благоприятной. Но пока это скопление не будет устранено, вести торги продуктами горнодобывающей промышленности на бирже будет невозможно. Основная причина скопления угля на границе - ранее заключенные контракты.

Недавно из-за сложностей в экономике Китая цены на экспортируемый уголь упали на 30-40 процентов, в результате чего компании-импортеры не принимают от разрезов накопленный уголь. В связи с этим минфин, фондовая биржа Монголии и другие организации провели совещание для обсуждения гибкой ценовой политики фондовой биржи, и на последнем заседании кабинет министров утвердил обновленные правила. Это позволит бирже проводить торги в соответствии с этими новыми правилами.
Теги
Монголия

Все новости

Тарбагатайский район проверили перед началом пожароопасного сезона
21.03.2025 в 14:39
На Бурятию надвигаются дождь и мокрый снег
21.03.2025 в 14:35
На территории Тункинского нацпарка выжигают сухую траву
21.03.2025 в 14:28
Была отличницей, но влюбилась в тату-мастера
21.03.2025 в 14:06
Монголии некуда девать уголь
21.03.2025 в 13:45
Муниципальные детские сады готовы принимать детей из частных садиков
21.03.2025 в 13:22
В Бурятии открыли производство рукояток для лука
21.03.2025 в 13:20
Бурятию начало топить
21.03.2025 в 12:46
В Улан-Удэ стартовала регистрация на Молодежный форум «САЙН»
21.03.2025 в 12:11
Директора школы в Бурятии оштрафовали за найм англичанки
21.03.2025 в 12:09
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 марта

Читайте также
Тарбагатайский район проверили перед началом пожароопасного сезона
В Бурятии проходят смотры готовности к сезону лесных пожаров
21.03.2025 в 14:39
На Бурятию надвигаются дождь и мокрый снег
Об ухудшении погоды предупредили местные синоптики
21.03.2025 в 14:35
На территории Тункинского нацпарка выжигают сухую траву
Убирая сухую траву и другие горючие материалы, сотрудники снижают риск возникновения возгораний
21.03.2025 в 14:28
Была отличницей, но влюбилась в тату-мастера
Новосибирская участница шоу «Мама в 16» вернулась к парню, от которого родила двойню
21.03.2025 в 14:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru