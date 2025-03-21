Монголии некуда девать уголь

Кабинет министров Монголии заслушал экстренный отчет рабочей группы правительства по экспорту продукции горнодобывающей промышленности, сообщает информационные агентство «Монцамэ».Как отметил министр финансов Монголии Болдын Жавхлан по итогам заседания, валютные резервы страны составляют 4,5 миллиарда долларов. Он добавил, что министерство финансов намерено увеличить их до 5,4 миллиарда долларов к апрелю и маю текущего года. Ранее валютные резервы достигали этого рекордного уровня. «Мы работаем над увеличением этого показателя», - подчеркнул он.Однако эти планы может корректировать ряд проблем. Так, сейчас на южных границах Монголии скопилось 9,5 миллиона тонн угля. К слову, во время пандемии на границе скопилось в общей сложности около 20 миллионов тонн угля, так что по сравнению с этим текущая ситуация является относительно благоприятной. Но пока это скопление не будет устранено, вести торги продуктами горнодобывающей промышленности на бирже будет невозможно. Основная причина скопления угля на границе - ранее заключенные контракты.Недавно из-за сложностей в экономике Китая цены на экспортируемый уголь упали на 30-40 процентов, в результате чего компании-импортеры не принимают от разрезов накопленный уголь. В связи с этим минфин, фондовая биржа Монголии и другие организации провели совещание для обсуждения гибкой ценовой политики фондовой биржи, и на последнем заседании кабинет министров утвердил обновленные правила. Это позволит бирже проводить торги в соответствии с этими новыми правилами.