Общество 21.03.2025 в 14:06
Была отличницей, но влюбилась в тату-мастера
Новосибирская участница шоу «Мама в 16» вернулась к парню, от которого родила двойню
Текст: КП-Новосибирск
Юля из Новосибирска, ставшая участницей шоу «Мама в 16», к своим 18 годам успела пережить многое: полюбила тату-мастера Ивана, который вскружил ей голову, родила от него двойняшек, а теперь воспитывает их одна. Юля была отличницей и мечтала выучиться на повара-кондитера, но мечту пришлось пока отодвинуть на второй план из-за занятости с детьми. Спустя год после того, как ее историю узнала вся страна, она станет участницей новой программы — «Жизнь после шоу. Б16». Что сейчас происходит с девушкой — в материале КП-Новосибирск.
«Мы влюбились с первого взгляда»
Еще два года назад Юля вовсе не грезила вечеринками и мальчиками. Она была погружена в учебу, училась на отлично и мечтала окончить колледж, стать поваром-кондитером. Будущий красный аттестат для нее был важнее — парня ведь можно найти в любой момент.
Родители Юли развелись, когда ей было три года. Отец вёл себя агрессивно и поднимал руку на мать. Четыре года назад он умер из-за проблем с сердцем. В память о нем Юля захотела сделать татуировку, и в салоне встретила свою будущую любовь.
23-летний тату-мастер Иван приехал в Новосибирск из Читы. Он провел детство в детдоме — его мать лишили родительских прав из-за проблем с алкоголем. Он потерял из-за мошенников квартиру, которую ему выделило государство. В столице Сибири он жил в общежитии с другом и зарабатывал 15 тысяч рублей в месяц. А в свободное время сочинял рэп и увлекался паркуром.
— Мне казалось, Ваня был несерьезным. Но его харизма и напор меня покорили. Я начала сбегать с уроков и ходить с ним на свидания, — вспоминала Юля.
Отношения с взрослым парнем девушка не стала скрывать от мамы, так как считала её своей лучшей подругой. Но от выбора дочери Татьяна была не в восторге и предупреждала: сначала отучитесь и постройте карьеру, а потом можно и о семье думать. Но Юля с Ваней часто оставались вдвоем в ее квартире, не предохранялись. Вскоре Юлю начало тошнить, и мама настояла на УЗИ. Результат оказался вдвойне ошеломляющим — девушка забеременела близнецами.
Иван был настроен решительно — возьму детей под свое крыло и буду их обеспечивать.
— Я не откажусь от ребенка — сам был сиротой. Аборт — я против такого вообще, — говорил тогда Иван.
Мама девушки Татьяна Николаевна предложила ему переехать к ним в двухкомнатную квартиру и найти нормальную работу. А заодно готовилась ухаживать за внуками, если спутник дочери куда-то исчезнет. Так в итоге и произошло.
Друг против семьи
Ваня привык вести свободный образ жизни, как и его лучший друг Витя. Из-за этого друг был против отношений молодой пары. С другом Ваня нередко выпивал, из-за этого он не мог найти работу.
Юля уже не могла посещать школу из-за плохого самочувствия, поэтому ей пришлось перейти на домашнее обучение. А Ваня тем временем нашёл новую работу — на пивоваренном заводе. Там он начал задерживаться, и тогда Юля проверила его в общежитии, где, как оказалось, они с Витей выпивали. В результате их уволили.
Из-за стресса и переживаний у будущей мамы начались проблемы со здоровьем. Татьяна переживала за внуков и решила поговорить с Ваней, чтобы они помирились.
Тут бы паре и разойтись, но сколько они ни ссорились, все заканчивалось миром. У Юли родилась королевская двойня — мальчик и девочка. Выпуск «Мамы в 16» закончился на позитивной ноте: Ваня исправился, начал чаще проводить время с семьей, даже записал для Юли собственную песню. Но, как оказалось, в реальности все далеко не так радужно, как картинка на экране.
«Он называл меня беспомощной овцой»
Молодой отец ответственности все-таки не выдержал. Он устроился на новую работу, уехал в командировку — и там встретил другую. О его измене Юля узнала не сразу, но стала замечать, что он не подходит к детям, часто спит и отпрашивается на работу по якобы срочным делам.
О том, что происходит у нее в жизни, Юля постоянно рассказывает на закрытых страницах в соцсетях. Поделилась она с подписчиками и тем, чем закончились отношения с 25-летним Иваном.
— Он мог закрыться в ванной и сидеть там по два часа. Просто ставил мой ноутбук, включал аниме и лежал в ванне. Что там делать столько времени? Он явно избегал меня, — поделилась Юля. — Я считаю, он сам еще не вырос и не может обеспечить самого себя.
Девушка сама тратила время и деньги на детей, принимала помощь от мамы. А от сожителя слышала только оскорбления.
— Он жил в моей квартире и называл меня беспомощной овцой. Еду не покупал, за квартиру не платил. Когда он уехал на Алтай на очередную работу, заливать бетон, мне написала его новая девушка. Рассказала, что они встречаются, а Ваня ей должен денег, — писала Юля.
Масла в огонь подливал и алкоголизм парня: он постоянно напивался в командировках и несколько раз он, пьяный, бил Юлю и наносил повреждения сам себе. Пара рассталась, но с конца 2024 года, кажется, нашла компромисс. Иван снова начал приходить к Юле и помогать ей с детьми:
— Он одумался, начал очень хорошо помогать. Мы сели, поговорили, что можем построить все заново.
Возникла у девушки еще одна больная тема — проблемы с похудением. Одна из причин, по которой ее бросил парень, была именно в том, что после родов она набрала вес.
— Я худею лет с 11-12 лет. В подростковые годы я то худела, то набирала вес. Наверное, это все пошло из-за того, что меня гнобили в начальных классах за вес, хотя на детских фотографиях я выглядела нормально. В 15 лет смогла экстремально похудеть, а в беременность снова разнесло, — говорит Юля.
Сейчас Юля постоянно отчитывается об изменении своей фигуры подписчикам. Она ходит в спортзал, следит за своим питанием и пытается разобраться в себе.
«Мы влюбились с первого взгляда»
Еще два года назад Юля вовсе не грезила вечеринками и мальчиками. Она была погружена в учебу, училась на отлично и мечтала окончить колледж, стать поваром-кондитером. Будущий красный аттестат для нее был важнее — парня ведь можно найти в любой момент.
Родители Юли развелись, когда ей было три года. Отец вёл себя агрессивно и поднимал руку на мать. Четыре года назад он умер из-за проблем с сердцем. В память о нем Юля захотела сделать татуировку, и в салоне встретила свою будущую любовь.
23-летний тату-мастер Иван приехал в Новосибирск из Читы. Он провел детство в детдоме — его мать лишили родительских прав из-за проблем с алкоголем. Он потерял из-за мошенников квартиру, которую ему выделило государство. В столице Сибири он жил в общежитии с другом и зарабатывал 15 тысяч рублей в месяц. А в свободное время сочинял рэп и увлекался паркуром.
— Мне казалось, Ваня был несерьезным. Но его харизма и напор меня покорили. Я начала сбегать с уроков и ходить с ним на свидания, — вспоминала Юля.
Отношения с взрослым парнем девушка не стала скрывать от мамы, так как считала её своей лучшей подругой. Но от выбора дочери Татьяна была не в восторге и предупреждала: сначала отучитесь и постройте карьеру, а потом можно и о семье думать. Но Юля с Ваней часто оставались вдвоем в ее квартире, не предохранялись. Вскоре Юлю начало тошнить, и мама настояла на УЗИ. Результат оказался вдвойне ошеломляющим — девушка забеременела близнецами.
Иван был настроен решительно — возьму детей под свое крыло и буду их обеспечивать.
— Я не откажусь от ребенка — сам был сиротой. Аборт — я против такого вообще, — говорил тогда Иван.
Мама девушки Татьяна Николаевна предложила ему переехать к ним в двухкомнатную квартиру и найти нормальную работу. А заодно готовилась ухаживать за внуками, если спутник дочери куда-то исчезнет. Так в итоге и произошло.
Друг против семьи
Ваня привык вести свободный образ жизни, как и его лучший друг Витя. Из-за этого друг был против отношений молодой пары. С другом Ваня нередко выпивал, из-за этого он не мог найти работу.
Юля уже не могла посещать школу из-за плохого самочувствия, поэтому ей пришлось перейти на домашнее обучение. А Ваня тем временем нашёл новую работу — на пивоваренном заводе. Там он начал задерживаться, и тогда Юля проверила его в общежитии, где, как оказалось, они с Витей выпивали. В результате их уволили.
Из-за стресса и переживаний у будущей мамы начались проблемы со здоровьем. Татьяна переживала за внуков и решила поговорить с Ваней, чтобы они помирились.
Тут бы паре и разойтись, но сколько они ни ссорились, все заканчивалось миром. У Юли родилась королевская двойня — мальчик и девочка. Выпуск «Мамы в 16» закончился на позитивной ноте: Ваня исправился, начал чаще проводить время с семьей, даже записал для Юли собственную песню. Но, как оказалось, в реальности все далеко не так радужно, как картинка на экране.
«Он называл меня беспомощной овцой»
Молодой отец ответственности все-таки не выдержал. Он устроился на новую работу, уехал в командировку — и там встретил другую. О его измене Юля узнала не сразу, но стала замечать, что он не подходит к детям, часто спит и отпрашивается на работу по якобы срочным делам.
О том, что происходит у нее в жизни, Юля постоянно рассказывает на закрытых страницах в соцсетях. Поделилась она с подписчиками и тем, чем закончились отношения с 25-летним Иваном.
— Он мог закрыться в ванной и сидеть там по два часа. Просто ставил мой ноутбук, включал аниме и лежал в ванне. Что там делать столько времени? Он явно избегал меня, — поделилась Юля. — Я считаю, он сам еще не вырос и не может обеспечить самого себя.
Девушка сама тратила время и деньги на детей, принимала помощь от мамы. А от сожителя слышала только оскорбления.
— Он жил в моей квартире и называл меня беспомощной овцой. Еду не покупал, за квартиру не платил. Когда он уехал на Алтай на очередную работу, заливать бетон, мне написала его новая девушка. Рассказала, что они встречаются, а Ваня ей должен денег, — писала Юля.
Масла в огонь подливал и алкоголизм парня: он постоянно напивался в командировках и несколько раз он, пьяный, бил Юлю и наносил повреждения сам себе. Пара рассталась, но с конца 2024 года, кажется, нашла компромисс. Иван снова начал приходить к Юле и помогать ей с детьми:
— Он одумался, начал очень хорошо помогать. Мы сели, поговорили, что можем построить все заново.
Возникла у девушки еще одна больная тема — проблемы с похудением. Одна из причин, по которой ее бросил парень, была именно в том, что после родов она набрала вес.
— Я худею лет с 11-12 лет. В подростковые годы я то худела, то набирала вес. Наверное, это все пошло из-за того, что меня гнобили в начальных классах за вес, хотя на детских фотографиях я выглядела нормально. В 15 лет смогла экстремально похудеть, а в беременность снова разнесло, — говорит Юля.
Сейчас Юля постоянно отчитывается об изменении своей фигуры подписчикам. Она ходит в спортзал, следит за своим питанием и пытается разобраться в себе.