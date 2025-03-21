На территории Тункинского нацпарка выжигают сухую траву

В Тункинском национальном парке государственные инспекторы проводят контролируемые профилактические выжигания сухой травянистой растительности.

- Сегодня государственные инспекторы Кыренского инспекторского участка проводят данные работы в местностях Бадары и Синта. Инспекторы подчеркнули, что такие мероприятия проводятся ежегодно для предотвращения возможных лесных пожаров. Убирая сухую траву и другие горючие материалы, сотрудники снижают риск возникновения возгораний, - сообщили в нацпарке.

Напоминаем, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность.

При обнаружении возгорания просим сообщить по телефонам: радиорубка Тункинского национального парка +79516287272, пожарная охрана 101 и ЕДДС МО «Тункинский район» 8(30147)41751.

Фото: Тункинский нацпарк