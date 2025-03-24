Общество 24.03.2025 в 09:00

Больничный на родственников

Разбрем важный вопрос
A- A+
Текст: Номер один
Больничный на родственников
Pixabay

Вопрос: «Можно ли взять больничный по уходу за мамой, которая перенесла операцию?» 

Оюна Б.

Трудоустроенный гражданин может оформить больничный лист не только в случаях, когда болеет сам или ребенок. Право на больничный есть и в том случае, если в уходе нуждается взрослый член семьи или родственник. Например, после операции. Основание: раздел V Приказа Минздрава № 1089н от 23.11.2021 Закон не ограничивает степень родства. Больничный можно оформить, если требуется уход за мужем, сестрой, родителем, бабушкой и другим родственником.

Больничный выдадут не более 7 календарных дней по каждому случаю заболевания при амбулаторном лечении. Оплачивается больничный до 7 календарных дней по каждому случаю, но не более 30 дней в году. Расчет — по общим правилам в зависимости от стажа.

Больничный по уходу за взрослым родственником не выдается:

- при лечении в стационаре;

- по уходу за хроническими больными в период ремиссии.

Теги
справбюро

Все новости

В Бурятии возникли проблемы с токарями
24.03.2025 в 09:58
Жители села Бурятии оказались в ловушке стихии
24.03.2025 в 09:52
В Улан-Удэ состоится Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников
24.03.2025 в 09:50
Пропавшую в пригороде Улан-Удэ женщину ищут с помощью беспилотника
24.03.2025 в 09:45
В Улан-Удэ мошенники выудили у медсестры миллион
24.03.2025 в 09:19
Полицейского Бурятии наградили за находку 18 кг мефедрона
24.03.2025 в 09:19
Больничный на родственников
24.03.2025 в 09:00
В Бурятии развернулась битва за контейнеры
24.03.2025 в 07:00
Семье Балты Цыренжапова вручили Звезду Героя Российской Федерации
23.03.2025 в 11:05
Как лапша к языку привела
23.03.2025 в 08:00
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 марта

Читайте также
В Бурятии возникли проблемы с токарями
Эта профессия стала одной из самых дефицитных в республике
24.03.2025 в 09:58
В Улан-Удэ состоится Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников
Мероприятие пройдет 25 марта в рамках Всероссийской акции «Неделя детской книги»
24.03.2025 в 09:50
Полицейского Бурятии наградили за находку 18 кг мефедрона
«Улов» стал самым крупным за всю историю наркопреступлений в Бурятии
24.03.2025 в 09:19
В Бурятии развернулась битва за контейнеры
Власти пытаются ввести контейнерный сбор мусора, муниципалитеты сопротивляются
24.03.2025 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru