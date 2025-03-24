Больничный на родственников

Вопрос: «Можно ли взять больничный по уходу за мамой, которая перенесла операцию?»

Оюна Б.

Трудоустроенный гражданин может оформить больничный лист не только в случаях, когда болеет сам или ребенок. Право на больничный есть и в том случае, если в уходе нуждается взрослый член семьи или родственник. Например, после операции. Основание: раздел V Приказа Минздрава № 1089н от 23.11.2021 Закон не ограничивает степень родства. Больничный можно оформить, если требуется уход за мужем, сестрой, родителем, бабушкой и другим родственником.

Больничный выдадут не более 7 календарных дней по каждому случаю заболевания при амбулаторном лечении. Оплачивается больничный до 7 календарных дней по каждому случаю, но не более 30 дней в году. Расчет — по общим правилам в зависимости от стажа.

Больничный по уходу за взрослым родственником не выдается:

- при лечении в стационаре;

- по уходу за хроническими больными в период ремиссии.