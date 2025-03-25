Общество 25.03.2025 в 09:00

Обязательные отметки в паспорте

Что должно быть в документе?
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Текст: Номер один
Обязательные отметки в паспорте
Номер один

Вопрос: «Какие отметки должны быть в паспорте?» 

Илья Петрович Т.

Паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (далее именуется - паспорт). Его обязаны иметь все граждане Российской Федерации (далее именуются - граждане), достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской Федерации.

В паспорте должны быть обязательные отметки: о регистрации по месту жительства или снятии с учета и сведения о воинской обязанности.

Необязательные отметки сотрудники паспортного стола могут внести по просьбе гражданина. Это сведения о браке и детях, не достигших 14 лет, информация о ранее выданных паспортах, а также данные о документах, удостоверяющих личность россиянина за пределами страны.

Кроме того, в паспорте можно указать группу крови и идентификационный номер налогоплательщика.

 

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