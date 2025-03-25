Обязательные отметки в паспорте

Вопрос: «Какие отметки должны быть в паспорте?»

Илья Петрович Т.

Паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (далее именуется - паспорт). Его обязаны иметь все граждане Российской Федерации (далее именуются - граждане), достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской Федерации.

В паспорте должны быть обязательные отметки: о регистрации по месту жительства или снятии с учета и сведения о воинской обязанности.

Необязательные отметки сотрудники паспортного стола могут внести по просьбе гражданина. Это сведения о браке и детях, не достигших 14 лет, информация о ранее выданных паспортах, а также данные о документах, удостоверяющих личность россиянина за пределами страны.

Кроме того, в паспорте можно указать группу крови и идентификационный номер налогоплательщика.