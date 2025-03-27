Общество 27.03.2025 в 09:00

Зарплата во время испытательного срока

Положена ли?
A- A+
Текст: Номер один
Зарплата во время испытательного срока
Номер один

Вопрос: «Может ли зарплата во время испытательного срока быть меньше, чем во время работы?» 

Дугар Ц.

Зачастую работодатели при приеме на работу предлагают одну зарплату, а на время испытательного срока устанавливают меньшую сумму. На самом деле, это нарушение закона.

Работодатель не вправе снижать уровень оплаты труда сотруднику на период испытательного срока.

Сотруднику гарантируется оплата труда в полном объеме, предусмотренном трудовым договором в соответствии с системой оплаты труда, применяемой у данного работодателя.

На работников, принятых с испытательным сроком, распространяются те же права и обязанности, что и на остальной коллектив. Это касается:

- соблюдения норм Трудового кодекса РФ;

- условий коллективного договора;

- локальных нормативных актов организации, включая вопросы оплаты труда.

Теги
справбюро

Все новости

Мошенники лишили сбережений пенсионера из Бурятии
27.03.2025 в 10:07
В Бурятии бесследно исчез севший в попутку мужчина
27.03.2025 в 10:04
В Бурятии продолжается активная подготовка к пожароопасному сезону
27.03.2025 в 10:01
Масштабные отключения света и воды пройдут в Улан-Удэ
27.03.2025 в 09:53
В Улан-Удэ установили самый большой в России Хии Морин
27.03.2025 в 09:34
В Бурятии за гибель рабочего мастеру предприятия дали условный срок
27.03.2025 в 09:31
В Улан-Удэ «Приус» сбил женщину
27.03.2025 в 09:23
Горсовет Улан-Удэ одобрил работу мэра города и его команды
27.03.2025 в 09:13
Житель Бурятии зарубил гостя
27.03.2025 в 09:03
Зарплата во время испытательного срока
27.03.2025 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 26 марта по 1 апреля

Читайте также
В Бурятии продолжается активная подготовка к пожароопасному сезону
Каждый лесхоз республики оснащён необходимой спецтехникой
27.03.2025 в 10:01
Масштабные отключения света и воды пройдут в Улан-Удэ
Они затронут множество улиц
27.03.2025 в 09:53
В Улан-Удэ установили самый большой в России Хии Морин
Он освятит путь тех, кто едет в сторону Байкала
27.03.2025 в 09:34
В Бурятии за гибель рабочего мастеру предприятия дали условный срок
Решение вынес Северобайкальский суд
27.03.2025 в 09:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru