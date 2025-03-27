Вопрос: «Может ли зарплата во время испытательного срока быть меньше, чем во время работы?»

Дугар Ц.

Зачастую работодатели при приеме на работу предлагают одну зарплату, а на время испытательного срока устанавливают меньшую сумму. На самом деле, это нарушение закона.

Работодатель не вправе снижать уровень оплаты труда сотруднику на период испытательного срока.

Сотруднику гарантируется оплата труда в полном объеме, предусмотренном трудовым договором в соответствии с системой оплаты труда, применяемой у данного работодателя.

На работников, принятых с испытательным сроком, распространяются те же права и обязанности, что и на остальной коллектив. Это касается:

- соблюдения норм Трудового кодекса РФ;

- условий коллективного договора;

- локальных нормативных актов организации, включая вопросы оплаты труда.