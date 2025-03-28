Проверка денег

Вопрос: «Когда стоит проверять деньги?»

Рекомендуется проверять деньги каждый раз при получении. Эта привычка может защитить кошелек от поддельных купюр, за сбыт которых предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.

Особую внимательность следует проявлять в следующих случаях:

1. Частные сделки. Продажа автомобиля, электроники, мебели — мошенники часто используют крупные купюры.

2. Торговые точки без кассового оборудования. Рынки, мелкие магазины, уличные ларьки.

3. Получение сдачи. Особенно в местах с высокой проходимостью: вокзалы, общественный транспорт.

Обратите внимание: чаще всего фальшивомонетчики подделывают купюры крупного номинала: пятитысячные, двухтысячные и тысячерублевые. Меньший номинал подделывается реже, поскольку злоумышленникам это не так выгодно.

Основные методы проверки. Сейчас чаще всего встречаются билеты Банка России образца 2004 года и позднее. Более старые номиналы вышли из оборота.

Впрочем, есть универсальные признаки для всех банкнот:

1. Водяные знаки. Если посмотреть купюру на просвет видны скрытые изображения или цифры. Например, на купюре в 5000 рублей портрет Н. Муравьева-Амурского.

2.Защитная металлизированная нить. Темная полоса с повторяющимся номиналом. При наклоне банкноты цифры «движутся».

3.Рельефные элементы. Надпись «Билет Банка России», метки для слабовидящих (ощущаются при прощупывании пальцами).

4. Микроперфорация. Ряды микроотверстий, образующих число (видно на просвет).

Муаровые полосы. Переливаются радужными узорами при изменении угла наклона.