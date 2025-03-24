Общество 24.03.2025 в 09:19

Полицейского Бурятии наградили за находку 18 кг мефедрона

«Улов» стал самым крупным за всю историю наркопреступлений в Бурятии
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Текст: Елена Кокорина
Полицейского Бурятии наградили за находку 18 кг мефедрона

В Бурятии наградили лучших полицейских за раскрытие и расследование преступлений и высокие результаты в работе. Одним из финалистов стал Иван Чмелев, который ликвидировал две нарколаборатории, изъяв у преступников 18 килограммов мефедрона – иначе, 90 тысяч разовых доз.

- В 2024 году подполковник полиции Иван Чмелев пресек деятельность 10-ти преступных группировок, действовавших на территории Бурятии, Якутии и Магаданской области. Ликвидированы две нарколаборатории, изъяв 18 кг мефедрона. Ущерб наркопреступности составил 450 млн рублей и это самое крупное изъятие синтетических наркотиков за всю историю правоохранительных органов нашей республики, - рассказали в местной полиции.

Полицейский стал финалистом премии МВД республики «Признание-2024» в номинации «Именем закона». Она учреждена для сотрудников органов внутренних дел за вклад в раскрытие и расследование преступлений, высокие результаты в оперативно-служебной деятельности. Жюри конкурса – представители общественных советов при МВД Бурятии и УМВД России по г. Улан-Удэ.

Фото: МВД РБ

 

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