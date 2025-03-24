В Улан-Удэ состоится Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников

Республиканская детско-юношеская библиотека, при поддержке министерства культуры Бурятии, в девятый раз станет организатором Чемпионата по чтению вслух.

Ежегодно старшеклассники со всей республики соревнуются в неподготовленном чтении вслух, что способствует раскрытию новых талантов, развивает литературный вкус и любовь к книгам. На конкурсе оценивается техника чтения и артистизм участников. Возраст участников - от 14 до 17 лет включительно.

- Уникальность чемпионата заключается в том, что к нему невозможно заранее подготовиться, поскольку школьники не знают, какой текст им предстоит декламировать. Выходя на сцену, участник, без репетиций и речевых упражнений, показывает свою начитанность, кругозор, умение справляться со стрессом, а главное, любовь к книгам и невероятную чувствительность к языку, позволяющую определить настроение текста с первых букв, - говорят организаторы.

Финалисты будут награждены памятными призами и дипломами от библиотеки. Победитель Чемпионата от Бурятии представит республику на Дальневосточной конференции в режиме онлайн. Выявленный победитель от ДФО получит возможность стать Чемпионом России по неподготовленному чтению вслух на суперфинале в Москве.

Начало мероприятия: 10:00 по адресу пр. Победы 5. Желающие могут прийти поболеть за своих родных, друзей и других участников!

Информация о Чемпионате «Страница 25» в группе ВК: https://vk.com/youth_library03

Возрастное ограничение 12+

Фото: loon.site