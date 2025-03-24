В Бурятии возникли проблемы с токарями

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, выяснили, каких специалистов больше всего не хватает на рынке труда в Бурятии.В целом по итогам февраля 2025 года спрос на персонал в Бурятии снизился на 14% относительно того же месяца годом ранее (в среднем по России он, наоборот, вырос на 8%). При этом активность соискателей заметно увеличилась: +61% резюме год к году (в целом по стране +13%).Сейчас на одну вакансию в Бурятии приходится в среднем 6,2 резюме (в целом по стране — 5,1). Это означает, что рынок труда находится в балансе (норма для рынка труда —- диапазон 4,0–7,9 резюме на вакансию).При этом ряд направлений по-прежнему испытывает дефицит кадров. В первую очередь это касается сфер «Розничная торговля» (2,6 резюме на вакансию), «Медицина, фармацевтика» (3) и «Производство, сервисное обслуживание» (3,1).Самыми остродефицитными, согласно данным базы вакансий и резюме hh.ru, в Бурятии на данный момент являются заведующие аптекой — на одну вакансию для них приходится лишь 0,5 резюме потенциальных кандидатов.Также работодатели испытывают сложности с поиском кандидатов на позиции токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, методологов (по 1 резюме на вакансию), дворников (1,2), врачей (1,4), главных врачей, заведующих отделением (1,5), фармацевтов-провизоров, поваров, пекарей, кондитеров (по 1,7), слесарей, сантехников (1,9), агентов по недвижимости, андеррайтеров (по 2), продавцов-консультантов, продавцов-кассиров, контролеров ОТК, электромонтажников (по 2,4), товароведов (2,5), сварщиков, операторов производственной линии (по 2,6), начальников производства (2,7), директоров магазина и сети магазинов (2,9), а также косметологов (3).