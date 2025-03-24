В Бурятии спасли мужчину с опухолью мозга размером с мячик

Нейрохирурги республиканской больницы спасли 38-летнего жителя Бурятии, у которого была диагностирована опухоль мозга размером с маленький теннисный мяч. Накануне ему провели сложнейшую 4-часовую операцию и спустя всего 8 дней после этого благополучно выписали домой.

Привычный ритм жизни для 38-летнего мужчины начал сбиваться чуть больше двух месяцев назад. Сначала он почувствовал как снижается зрение, начало двоиться в глазах, затем начала теряться координация, головокружение, пропал аппетит. 6 марта экстренно он поступает в приемный покой РКБ им. Н.А. Семашко. Причина ухудшения была установлена довольно быстро – опухоль размером с мячик для пинг-понга росла в затылочной области, а именно в мозжечке.

- 7 марта нейрохирурги Василий Хунданов и Доржи Цыденжапов приступили к сложнейшей операции, которая длилась почти четыре часа. Кроме высокой квалификации и опыта хирурга, на помощь приходят и высокие технологии: современная система нейронавигации и нейрохирургический микроскоп. Оптические «мощности» позволяют добиться высокого качества удаления опухолей и минимизировать возможное травмирование жизненно важных структур, что крайне важно ведь врачи имеют дело с такой «тонкой материей» как ткани головного мозга. К счастью, операция прошла успешно, - рассказали в РКБ.

11 марта пациенту провели МРТ и вынесли заветное заключение рентгенологов - «признаков объемного образования не обнаружено». После лечения у мужчины значительно улучшилось состояние, вернулся аппетит, ушли боли. Спустя всего восемь дней после поступления в РКБ им. Н.А. Семашко, он был выписан домой к родным с необходимыми рекомендациями.

- У меня никогда не было проблем со здоровьем. Я жил своей жизнью. В тот момент, наверное, пугала больше неизвестность. Что со мной? Выживу ли? А когда я поступил сюда, поставили диагноз - стало легче. Сейчас я чувствую себя намного лучше, начинаю восстанавливаться. Огромное спасибо заведующему отделением за проведенную операцию и всему коллективу за лечение и уход, - поделился мужчина после выписки.

Врачи РКБ отмечают, что подобное сложно профилактировать, но нужно уметь прислушиваться к своему организму. А также проходить диспансеризацию, медицинские осмотры и, конечно, вести здоровый образ жизни.

Фото: РКБ