Более 60 тысяч жителей Бурятии оформили самозапрет на кредиты

Жители Бурятии в массовом порядке начали использовать функцию самозапрета на кредиты, которую предлагает федеральный портал Госуслуг. Это должно помочь в борьбе с кибермошенникам.О запрете активно рассказывают на профилактических встречах с населением, проводимых полицией. Как отмечают правоохранители, граждане проявляют большой интерес к самозапрету. Он полезен тем, что даже если мошенники убедили гражданина сообщить им смс-код и получили доступ к его странице на Госуслугах, снятие самозапрета занимает время. Когда предпринимается попытка снять самозапрет, на телефон гражданина приходит смс-уведомление с Госуслуг. Если человек не планировал этого делать, то он может оперативно предпринять шаги по предотвращению несанкционированного снятия самозапрета.В ближайшее время в Бурятию даже поступит партия листовок, в которых рассказывается о том, как можно установить самозапрет на кредиты. Их будут раздавать на профилактических встречах с жителями республики и, вообще, распространять как можно шире.В профилактической работе в настоящее время полиция хочет уделить больше внимания пенсионерам и мелким предпринимателям (парикмахерские, СТО, маленькие магазины и т. д.). Профилактика дает результаты в снижении числа пострадавших от киберпреступлений. Без нее масштабы бедствия были бы гораздо больше. Но все равно люди перечисляют мошенникам миллионы рублей.Так, в Улан-Удэ с начала этого года ущерб от киберпреступлений составил почти 50 млн рублей. Это на 18 млн меньше, чем было по итогам аналогичного периода прошлого года, но все равно внушительная сумма.Полиция борется с мошенничеством, как может. Сотрудники выступают даже на родительских собраниях в детсадах - разъясняют мамам, папам, дедушкам, бабушкам как не стать жертвой мошенников. Но известны случаи, когда люди, по несколько раз бывавшие на профилактических встречах, все равно попадался на уловки мошенников.Но известны и другие случаи. Так, одна работница сферы образования Улан-Удэ, зная о методах киберпреступников, вспомнила, что так называемых безопасных счетов не существует, и в последний момент, уже готовясь перевести взятые в кредит деньги, передумала делать перевод.