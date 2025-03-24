Общество 24.03.2025 в 10:47
Более 60 тысяч жителей Бурятии оформили самозапрет на кредиты
Эта возможность на Госуслугах появилась с 1 марта
Текст: Петр Санжиев
Жители Бурятии в массовом порядке начали использовать функцию самозапрета на кредиты, которую предлагает федеральный портал Госуслуг. Это должно помочь в борьбе с кибермошенникам.
О запрете активно рассказывают на профилактических встречах с населением, проводимых полицией. Как отмечают правоохранители, граждане проявляют большой интерес к самозапрету. Он полезен тем, что даже если мошенники убедили гражданина сообщить им смс-код и получили доступ к его странице на Госуслугах, снятие самозапрета занимает время. Когда предпринимается попытка снять самозапрет, на телефон гражданина приходит смс-уведомление с Госуслуг. Если человек не планировал этого делать, то он может оперативно предпринять шаги по предотвращению несанкционированного снятия самозапрета.
В ближайшее время в Бурятию даже поступит партия листовок, в которых рассказывается о том, как можно установить самозапрет на кредиты. Их будут раздавать на профилактических встречах с жителями республики и, вообще, распространять как можно шире.
В профилактической работе в настоящее время полиция хочет уделить больше внимания пенсионерам и мелким предпринимателям (парикмахерские, СТО, маленькие магазины и т. д.). Профилактика дает результаты в снижении числа пострадавших от киберпреступлений. Без нее масштабы бедствия были бы гораздо больше. Но все равно люди перечисляют мошенникам миллионы рублей.
Так, в Улан-Удэ с начала этого года ущерб от киберпреступлений составил почти 50 млн рублей. Это на 18 млн меньше, чем было по итогам аналогичного периода прошлого года, но все равно внушительная сумма.
Полиция борется с мошенничеством, как может. Сотрудники выступают даже на родительских собраниях в детсадах - разъясняют мамам, папам, дедушкам, бабушкам как не стать жертвой мошенников. Но известны случаи, когда люди, по несколько раз бывавшие на профилактических встречах, все равно попадался на уловки мошенников.
Но известны и другие случаи. Так, одна работница сферы образования Улан-Удэ, зная о методах киберпреступников, вспомнила, что так называемых безопасных счетов не существует, и в последний момент, уже готовясь перевести взятые в кредит деньги, передумала делать перевод.
О запрете активно рассказывают на профилактических встречах с населением, проводимых полицией. Как отмечают правоохранители, граждане проявляют большой интерес к самозапрету. Он полезен тем, что даже если мошенники убедили гражданина сообщить им смс-код и получили доступ к его странице на Госуслугах, снятие самозапрета занимает время. Когда предпринимается попытка снять самозапрет, на телефон гражданина приходит смс-уведомление с Госуслуг. Если человек не планировал этого делать, то он может оперативно предпринять шаги по предотвращению несанкционированного снятия самозапрета.
В ближайшее время в Бурятию даже поступит партия листовок, в которых рассказывается о том, как можно установить самозапрет на кредиты. Их будут раздавать на профилактических встречах с жителями республики и, вообще, распространять как можно шире.
В профилактической работе в настоящее время полиция хочет уделить больше внимания пенсионерам и мелким предпринимателям (парикмахерские, СТО, маленькие магазины и т. д.). Профилактика дает результаты в снижении числа пострадавших от киберпреступлений. Без нее масштабы бедствия были бы гораздо больше. Но все равно люди перечисляют мошенникам миллионы рублей.
Так, в Улан-Удэ с начала этого года ущерб от киберпреступлений составил почти 50 млн рублей. Это на 18 млн меньше, чем было по итогам аналогичного периода прошлого года, но все равно внушительная сумма.
Полиция борется с мошенничеством, как может. Сотрудники выступают даже на родительских собраниях в детсадах - разъясняют мамам, папам, дедушкам, бабушкам как не стать жертвой мошенников. Но известны случаи, когда люди, по несколько раз бывавшие на профилактических встречах, все равно попадался на уловки мошенников.
Но известны и другие случаи. Так, одна работница сферы образования Улан-Удэ, зная о методах киберпреступников, вспомнила, что так называемых безопасных счетов не существует, и в последний момент, уже готовясь перевести взятые в кредит деньги, передумала делать перевод.
Тегикредиты мошенничество