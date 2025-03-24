Бурятия получит дополнительное финансирование на благоустройство общественных территорий.

Правительство России направит дополнительно более 4 млрд. рублей на развитие регионов Дальнего Востока. Средства предназначены для реализации планов социального развития центров экономического роста в дальневосточных субъектах, отметил Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

- Эта работа ведется по поручению Президента. Тема для правительства – в числе приоритетных. Особенно когда речь идёт о создании комфортных условий для жизни граждан. Дополнительно выделим всем регионам ДФО свыше 4 млрд рублей на ближайшие три года, - отметил Михаил Мишустин.

За счет выделенных ресурсов планируется, в том числе благоустроить общественные пространства, а также территории вокруг жилых домов.

Глава правительства поручил вице-премьеру Юрию Трутневу держать на контроле расходование средств, чтобы они поступали в регионы в установленные сроки и все запланированные мероприятия выполнялись.

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