Общество 24.03.2025 в 10:48

Бурятия получит дополнительное финансирование на благоустройство общественных территорий

Всего на развитие регионов Дальнего Востока будет направлено более 4 млрд. рублей
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятия получит дополнительное финансирование на благоустройство общественных территорий

Бурятия получит дополнительное финансирование на благоустройство общественных территорий.

Правительство России направит дополнительно более 4 млрд. рублей на развитие регионов Дальнего Востока. Средства предназначены для реализации планов социального развития центров экономического роста в дальневосточных субъектах, отметил Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

- Эта работа ведется по поручению Президента. Тема для правительства – в числе приоритетных. Особенно когда речь идёт о создании комфортных условий для жизни граждан. Дополнительно выделим всем регионам ДФО свыше 4 млрд рублей на ближайшие три года, - отметил Михаил Мишустин.

За счет выделенных ресурсов планируется, в том числе благоустроить общественные пространства, а также территории вокруг жилых домов.

Глава правительства поручил вице-премьеру Юрию Трутневу держать на контроле расходование средств, чтобы они поступали в регионы в установленные сроки и все запланированные мероприятия выполнялись.

 

Фото: Номер один

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