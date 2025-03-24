Общество 24.03.2025 в 11:13

Участнику СВО из Бурятии помогли получить законные выплаты

К Уполномоченному обратился отец военнослужащего
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Текст: Служба информации "Номер один"
Участнику СВО из Бурятии помогли получить законные выплаты

В адрес Уполномоченного по правам человека в Бурятии обратился отец военнослужащего с просьбой помочь в вопросе получения региональных выплат, а также оформления удостоверения «ветерана боевых действий». Самостоятельно решить вопрос им не удавалось, так как сын заключил контракт в пункте отбора на военную службу в г. Москве и был включен в состав войсковой части, дислоцирующейся в ином регионе.

На момент обращения сын заявителя признан пропавшим без вести, однако ежемесячные доплаты, предусмотренные региональным законодательством, так и не были предоставлены.  

- Юлия Жамбалова обратилась к командованию войсковой части, в Главную военную прокуратуру, а также военному прокурору Объединенных группировок войск (сил). Также обращение было рассмотрено военной прокуратурой Ленинградского военного округа, Московской городской военной прокуратурой, 231 военной прокуратурой гарнизона, - сообщили в аппарате Уполномоченного.

Согласно ответу 231 военной прокуратурой гарнизона, в соответствии с п. 5.1 Указа Мэра г. Москвы от 22.09.2022 №52-УМ «О дополнительных социальных гарантиях лицам, призванным на военную службу по мобилизации, и лицам, проходящим военную службу по контракту при выполнении задач в ходе специальной военной операции» списочный состав военнослужащих, которым осуществляется ежемесячная выплата, определяется руководством военного комиссариата г. Москвы.

Указанной прокуратурой гарнизона было установлено, что войсковая часть сына заявителя в списочный состав на выплаты была включена, но фактически выплаты не производились.

За ненадлежащую организацию работы финансового отделения военного комиссариата города Москвы военному комиссару г. Москвы внесено представление об устранении нарушений закона.

Военной прокуратурой Выборгского гарнизона установлено, что в связи с признанием сына заявителя пропавшим без вести, ему сохранена выплата денежного довольствия, которое начисляется на расчетный счет его супруге. 

Вопрос оформления удостоверения находится еще на контроле у Юлии Жамбаловой. Необходимые для оформления удостоверения документы направлены в требуемое формирование войск.  

 

Фото: Номер один

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ветераны СВО поддержка

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