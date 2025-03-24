Общество 24.03.2025 в 11:29

Особый противопожарный режим введут в Улан-Удэ с 1 апреля

В городе уже зарегистрировано 9 возгораний сухой травы
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Текст: Андрей Константинов
Особый противопожарный режим введут в Улан-Удэ с 1 апреля
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ с 1 апреля вводится особый противопожарный режим. Как пояснили в мэрии, в городе установилась сухая ветреная погода. Уже зарегистрировано 9 возгораний сухой травы, тогда как за аналогичный период прошлого года было 6 таких возгораний.

- Мы отмечаем значительный рост возгораний сухой растительности. Основная причина – это несоблюдение требований пожарной безопасности местного населения, то есть неконтролируемые палы, - рассказал заместитель председателя Комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности Дмитрий Федоров.

Напомним, особый противопожарный режим предусматривает ограничения на посещение городских лесов и пешеходных троп. Нарушителям правил пожарной безопасности грозят серьезные штрафы. Для граждан они составляют от 10 до 20 тысяч рублей; для должностных лиц: от 30 до 60 тысяч рублей; для ИП: от 60 до 80 тысяч рублей. Самые высокие суммы штрафов предусмотрены для юридических лиц: они составляют от 400 до 800 тысяч рублей.

В мэрии призывают горожан соблюдать правила пожарной безопасности, не сжигать сухую траву на садовых участках, вблизи деревьев и построек, а также очищать свои территории от мусора и сухой травы.
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