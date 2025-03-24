В Бурятии охват школьников дополнительным образованием составляет 91 процент. В республике для развития талантов детей открыты технопарк, кванториумы, IT -клубы.

Об этом сообщил в пятницу, 21 марта, во время пресс-клуба министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.

- Мы на сегодняшний день опережаем плановые показатели. Если федеральный проект «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» охват дополнительным образованием к 2030 году должен составить не менее 87%, у нас по итогу 2024 года мы уже на 91% вышли, - рассказал Валерий Поздняков.

С 2019 по 2024 годы для реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей в Бурятии создано 2 300 новых мест в 12 образовательных организациях. Осуществлена закупка и поставка интерактивных панелей, компьютерного, спортивного и музыкального оборудования на общую сумму 13,7 млн руб., создано 122 237 мест.

Благодаря реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» открыт Центр опережающей профессиональной подготовки. На базе центра налажено взаимодействие школьников с крупными предприятиями региона, такими как Авиационный завод, Приборостроительное объединение, ОАО РЖД и Сбербанк.

В рамках создания модели развития талантов в республике открыт детский Технопарк, 3 школьных Кванториума и 2 мобильных, 8«IT кубов», 2 Дома научной коллаборации.

Фото: Номер один