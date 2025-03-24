Общество 24.03.2025 в 13:01

В Улан-Удэ можно пройти флюорографию прямо на площади Советов

Акция приурочена ко Дню борьбы с туберкулезом
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ можно пройти флюорографию прямо на площади Советов
Фото: freepik.com
В столице Бурятии определены три точки, на которых будут работать передвижные флюороустановки, позволяющие оперативно пройти обследование на туберкулез. 25 марта передвижная установка будет работать на площадке у «Абсолюта» (ул. Строителей, 17) с 10 до 20 часов. А 27 марта можно прийти на площадку у врачебной амбулатории по ул. Тулаева, 150а - с 10 до 16 часов. В этот же день передвижной флюорограф примет всех желающих на площади Советов с 10 до 20 часов. Результаты будет можно получить сразу.

Туберкулез остается актуальной темой для республики. В прошлом году в Бурятии показатель заболеваемости составил 31,9 случая на сто тысяч населения. Это заметно ниже показателя по ДФО, но выше среднероссийского на 18,6 процента.

Высокая заболеваемость туберкулезом зарегистрирована в Иволгинском (40,8 случая в перерасчете на сто тысяч населения), Селенгинском (36,9), Баргузинском (35,5), Тункинском (34,4) районах.

В республиканском тубдиспансере в конце прошлого года на учете стояло 466 больных с активной формой туберкулеза, показатель распространенности составил 47,9 на сто тысяч населения.

Для выявления болезни у детей берут пробу Манту и Диаскинтест, подростки и взрослые проходят флюорографию. Показатели охвата населения обследованием на туберкулез весьма высокие, но есть потенциал для его наращивания. К примеру, беспокоит рост посмертно выявленных случаев туберкулеза, число которых за последние годы выросло с 9 до 12.

Главный врач республиканского тубдиспансера Валерий Кожевников также призывает родителей не отказываться от проведения их детям вакцинации БЦЖ и ежегодной иммунодиагностики. В целом, человеку важно поддерживать потенциал своего организма, правильно питаться, испытывать меньше стресса, заниматься физкультурой и спортом. То есть вести здоровый образ жизни. Как известно, возбудитель туберкулеза присутствует в организме каждого взрослого человека. Но эта болезнь, в итоге, развивается далеко не у всех.
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