В Улан-Удэ ограничат движение по улице Каландаришвили

С 28 марта в Улан-Удэ ограничат движение для транспорта по ул. Каландаришвили. Причина – работы по замене старых коммунальных сетей на участке от ул. Свободы до ул. Шмидта. Очередная «головная боль» автомобилистов продлится до начала мая.

- Подъезд к домам для жителей и экстренных служб будет обеспечен. На схеме движения общественного транспорта это никак не отразится, поскольку сейчас он движется по временной схеме по ул. Шмидта, в объезд закрытой ул. Свободы, - сообщили в МУ «Улан-Удэстройзаказчик».

Горожан просят быть внимательными на дорогах в центре и следовать согласно установленным временным дорожным знакам.

Фото: мэрия города