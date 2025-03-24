Общество 24.03.2025 в 14:08

В Бурятии 3000 человек будут бороться с огненной стихией

В помощь им дадут около тысячи единиц техники
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии 3000 человек будут бороться с огненной стихией

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал Сводный план тушения лесных пожаров на территории республики на 2025 год. Согласно главному документу по охране лесов от пожаров, на тушении будет задействовано 2 784 человек лесной охраны, аварийно-спасательных формирований, лесопользователей, а также 970 единиц техники.

Сводный план является одним из важных этапов подготовки к пожароопасному сезону. В нем определен порядок привлечения подразделений пожарной охраны и организаций, имеющих возможность доставить технику, снаряжение и оборудование для ликвидации лесных пожаров.

- Сводный план является непосредственным руководством к действию, его составляют на основе собранных данных со всех 37 лесничеств Бурятии. Прописывается общая характеристика лесов на закрепленной территории, противопожарное обустройство и перечень мероприятий по профилактике и устранению возгораний, - пояснил руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

Фото: loon.site

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