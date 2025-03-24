Осужденные в Бурятии изготавливают тактильные шахматы

В исправительной колонии № 1 в Бурятии изготавливают тактильные шахматы. Шахматы сделаны с учетом всех особенностей, необходимых для игры людям с нарушениями зрения.

- Заместитель начальника ИК-1 УФСИН России по Республике Бурятия Содном Доржиев передал комплект тактильных шахмат председателю региональной организации Всероссийского общества слепых Борису Хлебникову. Данные шахматы изготовлены осужденными с учетом всех особенностей и нюансов, необходимых для игры людям с нарушениями зрения, - сообщили в пресс-службе УФСИН по РБ.

Фигуры набора изготовлены из дерева, каждая имеет штырек в основании, который позволяет вставлять фигуру в соответствующие отверстия на доске.

Это делает игру доступной даже для тех, кто полностью лишен зрения.

Также особое внимание уделено различию между черными и белыми фигурами: нижняя часть белых фигур имеет окантовку с углублением, тогда как черные фигуры такой особенности лишены. Это помогает игрокам легко ориентироваться в процессе игры.

Первая шахматная партия, сыгранная с использованием новых шахмат, завершилась ничьей.

Фото: пресс-служба УФСИН по РБ