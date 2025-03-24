Общество 24.03.2025 в 14:43

В Бурятии жители села в ходе марафона собрали деньги на реставрацию памятника

Власти призывают жителей республики следовать этому примеру
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии жители села в ходе марафона собрали деньги на реставрацию памятника
В Бурятии жители села Ноехон Селенгинского района на благотворительном концерте-марафоне собрали более 750 тысяч рублей на реставрацию памятника воинам-ноехонцам, павшим в годы Великой Отечественной войны. На собранные средства планируется обновить лестницу, ограждения, уложить тротуарную плитку на площадке памятника, установить стенд с именами фронтовиков, погибших в мирное время, воссоздать Орден Отечественной войны.

Министр спорта и молодежной политики Иван Козырев выразил надежду, что примеру ноехонцев последуют и другие поселения.

- Слова благодарности за вашу инициативу, за активные действия по облагораживанию памятника. С этого нужно начинать каждому человеку - с места, где ты живешь. У нас в Бурятии 353 памятника воинам, павшим во времена Великой отечественной войны. Хочется, чтобы с этого марафона по вашему примеру все наши памятники были приведены в этот знаменательный год 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны в красивое и ухоженное состояние, - обратился к зрителям и организаторам концерта министр спорта и молодежной политики Иван Козырев.


Он также внес благотворительный взнос от своего имени.

- Памятник был построен 50 лет назад в 1975 году Ноехонским колхозом-миллионером имени XX партсъезда. Из Ноехона на фронт ушли 236 человек, не вернулось 127. Жители собрали более 750 тысяч рублей на концерте, сбор не завершен и средства продолжают поступать. Свой памятник мы считаем одним из самых красивых в Бурятии и за ее пределами, он служит символом памяти и уважения к подвигу земляков-ветеранов, - отметила председатель совета землячества села Ноехон Людмила Эрдынеева.

Памятник украшен деревянным кубом, на трех сторонах которого изображены фронтовые этюды художественной резьбой по дереву: военная сцена и раненный солдат на руках боевого товарища, сцена прощания матери с солдатом. Одна из сторон куба содержит картину скорбящих матери и отца.


- Президентом России в рамках российского оргкомитета «Победа» было поручено регионам принять меры по благоустройству, ремонту и реконструкции мемориалов и памятников, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны, - отметила заместитель руководителя Администрации главы и правительства Республики Бурятия Ирина Доржиева.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил провести такую работу во всех районах республики и в Улан-Удэ.

- Жители Ноехона начали проводить эту работу одними из первых в республике, еще до появления такого поручения резидента, - отметила Ирина Доржиева.

В концерте, режиссером которого выступила уроженка села Ноехон, Заслуженный работник культуры РБ Нимацоу Эрдынеева, приняли участие ведущие артисты родом из Ноехона: Народная артистка РБ Эржена Лхасарунова, Заслуженная артистка РБ Дарима Цырендондопова, золотой голос Селенги Бадма Цыденов, рэпер Хатхур Зу Сергей Биликтуев, великолепная Янжима Чабдакова, а также вокальный и танцевальный ансамбли Ноехона и учащиеся славной Ноехонской школы. Яркими выступлениями порадовали зрителей приглашенные артисты: Заслуженный артист РБ Доржо Шагдуров, звезды бурятской эстрады Дулма Сунрапова, Дугарма Цыренова, Цыден-Еши Бимбаев, а также хореографический ансамбль «Ликование».

- Получился теплый, душевный праздник, во время которого все мы не только встретились с земляками, одноклассниками, друзьями, родными и насладились замечательным концертом, но и смогли внести свой посильный вклад в большое дело по сбору средств на реставрацию памятника в родном селе. Во время концерта звучало много слов о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны, а также бойцов специальной военной операции, достойных продолжателей славных подвигов своих дедов и прадедов, которые с честью исполняют свой воинский долг по защите Родины, - отметил один из организаторов концерта Ирина Андреева.

Сбор продолжается, он продлится до 9 мая 2025 года.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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