Улан-удэнцев снова ожидает холод, снег и порывистый ветер

В ближайшие дни в Улан-Удэ заметно похолодает, считают местные синоптики. По их данным 25-27 марта по республике ожидается неустойчивая погода, осадки в виде мокрого снега, порывистый ветер до 22 м/с и понижение температуры.

25 марта в Улан-Удэ без осадков, однако вечером возможен снег. Ветер ночью восточный, днем с переходом на северо-западный 5-10 м/сек, вечером порывы до 15 м/с. Температура ночью -6…-8°, днем +2…+4°.

26 марта ночью в Улан-Удэ пройдет снег, но днем осадки прекратятся. Ветер северо-западный 7-12 м/с , порывы до 15-20 м/с. Температура ночью -5…-7°, днем около 0°.

27 марта в Улан-Удэ снова ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12, с порывами до 18 м/с. Температура ночью -9…-11°, днем -4…-6°.

Фото: loon.site