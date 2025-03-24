В Бурятии алиментщица выплатила дочери более полумиллиона

Судебные приставы в Бурятии арестовали счета местной жительницы, которая около 15 лет не выплачивала алименты своей дочери. Только после этого, женщина сумела найти способ рассчитаться с долгами и погасила задолженность перед ребенком в 570 тысяч рублей.

- В службу судебных приставов исполнительный документ о взыскании алиментов поступил в середине 2024 года. Задолженность составляла 570 тысяч рублей. Четверть заработка женщины ежемесячно удерживалась на содержание дочери, однако взыскиваемые суммы не могли покрыть многотысячную задолженность. Помогли принудительные меры в виде ареста денежных средств на расчетных счетах, - отметил заместитель главного судебного пристава Республики Бурятия Константин Щукин.

После таких мер женщине потребовалось всего два месяца, чтобы изыскать необходимую сумму и оплатить копившийся годами долг по алиментам в полном объеме.

Фото: Номер один