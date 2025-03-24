Абитуриентов Бурятии зовут на День открытых дверей в колледжи и техникумы

12 апреля пройдет Единый день открытых дверей в колледжах и техникумах в рамках федерального проекта «Профессионалитет» (возрастное ограничение 12+).

- С радостью приглашаем школьников Бурятии в четыре учебных заведения, где они смогут стать специалистами в таких востребованных областях, как железнодорожный транспорт, машиностроение, лесная промышленность и строительство. Команда амбассадоров «Профессионалитета», в которую входят студенты колледжей и техникумов, активно готовится к этому событию, - сообщили организаторы мероприятия.

Студенты колледжей поделятся со школьниками своим личным опытом, расскажут о прохождении практики и возможностях трудоустройства после окончания учебы.

Школьников ждут экскурсии, на которых они ознакомятся с современным оборудованием и инфраструктурой, попробуют свои силы в практическом задании под руководством опытных педагогов и мастеров производственного обучения.

С 2025 года федеральный проект «Профессионалитет» вошел в состав национального проекта «Молодежь и дети».

День открытых дверей пройдет по следующим адресам:

1. г. Улан-Удэ, пр-т 50-летия Октября, д. 58 – Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта;

2. г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д.1Г – Улан-Удэнский авиационный техникум;

3. п. Селенгинск, мкрн. Солнечный, 42 – Политехнический техникум;

4. г. Улан-Удэ, проспект Победы, д. 20 – Бурятский колледж технологий и лесопользования.

Возрастное ограничение 12+

Фото: loon.site