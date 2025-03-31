Онлайн собрание собственников ЖКХ

Вопрос: «Правда ли, что изменился порядок проведения общих собраний онлайн в многоквартирных домах?»

1 марта 2025 года вступили в силу новые правила проведения общих собраний в многоквартирных домах. Поправки внесли в Жилищный кодекс РФ и закон о ГИС ЖКХ. Главные изменения затронули онлайн-собрания, также обновился порядок уведомления об их проведении. О любом собрании теперь нужно сообщать через ГИС ЖКХ. О проведении общих собраний придется уведомлять всех собственников.

До поправок инициатор общего собрания должен был на выбор:

1. Разместить уведомление в ГИС ЖКХ.

2. Отправить уведомление каждому собственнику в доме заказным письмом.

3. Повесить объявление в месте, ранее утвержденном на другом собрании.

4. Вручить уведомление каждому собственнику под подпись.

С 1 марта 2025 года нужно размещать уведомление о собрании в ГИС ЖКХ и дополнительно использовать еще один из вариантов:

1. Отправка каждому собственнику заказным письмом.

2. Вручение под подпись.

3. Размещение на досках объявлений.

По сути, увеличилось число обязательных способов уведомления. Раньше требовали использовать один способ, а теперь — два.

В ГИС ЖКХ размещают уведомления о проведении собраний в любой форме: хоть онлайн, хоть во дворе, хоть через листы голосования, которые раздают, а потом собирают.

Но чтобы развесить объявления в доме, больше не нужно проводить отдельное собрание для определения места размещения: теперь это по умолчанию доски для объявлений.

Уведомление о собрании появится на госуслугах. Когда уведомление размещено в ГИС ЖКХ, собственники при входе на портал госуслуг автоматически получают уведомление о том, что в их доме предстоит собрание. Информация считается полученной в момент входа в личный кабинет.

Что такое онлайн-собрание? Когда общее собрание проводят онлайн, можно не встречаться во дворе и избежать заполнения множества бумаг. Кроме того, в электронном собрании обычно участвует больше жильцов — так меньше шансов, что собрание сорвется из-за низкой явки.

Раньше проводить онлайн-собрания можно было в любой из систем:

1. ГИС ЖКХ.

2. Региональных системах.

3. Коммерческих системах.

С 1 марта процесс онлайн-голосования меняется.

Голосовать теперь можно через госуслуги. Прежде портал ГИС ЖКХ и госуслуги не были технически связаны. Единственное, что их объединяло, — необходимость авторизации в ЕСИА для входа. Чтобы не регистрироваться отдельно на портале ГИС ЖКХ, пользователи госуслуг теперь вправе проголосовать прямо там. По мнению законодателей, это позволит повысить собираемость голосов на собраниях, так как собственнику не нужно будет переходить на другие порталы и тратить время на регистрацию.

Для зачета голоса при онлайн-собрании нужны реквизиты паспорта, СНИЛС и документ о собственности. При онлайн-собрании можно проголосовать и в классическом варианте — заполнить бюллетень и передать его администратору.

Администратор собрания должен разместить такое письменное решение в ГИС ЖКХ, а также указать:

1. Паспортные данные собственника.

2. СНИЛС.

3. Документы о праве собственности.

Без таких реквизитов у администратора не получится разместить бюллетень и учесть голос собственника. По этой причине нужно вместе с бюллетенем передать и реквизиты перечисленных документов.