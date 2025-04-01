Общество 01.04.2025 в 09:00

В магазин с коляской

Разберемся, имеют ли право не пустить в магазин с коляской
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Текст: Номер один
В магазин с коляской
freepik.com

Вопрос: «Имеет ли право администрация магазина не пустить мамочку с коляской?»

Айлана Р.

Граждане с детскими колясками относятся к маломобильным группам населения. Ограничивать их передвижение нельзя, поэтому требование сотрудников магазина — незаконное. Отказывая в доступе с детской коляской, магазин нарушает положения о публичном договоре.

Что делать при требовании оставить коляску? Сообщите сотруднику, что такие ограничения доступа в магазин — это самоуправство. Попросите вызвать администратора или директора. Если в магазин все равно не пускают, ссылаясь на правила пожарной безопасности или риск порчи товара, требуйте обеспечить сохранность коляски и предоставить альтернативное средство передвижения с ребенком.

Что еще можно сделать:

- написать претензию в адрес продавца;

- пожаловаться в Роспотребнадзор.

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