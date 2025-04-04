Запрещенные вещи в авто

Вопрос: «Что нельзя возить в автомобиле?»

Лариса Ивановна Т., г. Гусиноозерск.

В машине нельзя провощить следующие вещества и вещи:

- сжатые и сжиженные газы под давлением (бутан, пропан) в больших количествах. За один раз можно перевезти не более 4 баллонов по 40 л.;

- легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин, ацетон) в больших объемах. За один раз можно перевезти не более 240 л, максимальный объем канистры — 60 л.;

- ядовитые и отравляющие вещества (пестициды, инсектициды, гербициды);

- оружие и боеприпасы. Исключение: оружие для личного пользования (например, охотничье или спортивное) требует спецразрешения на транспортировку, а при перевозке должно быть разряжено и лежать в специальном чехле.

Можно возить в машине при соблюдении правил безопасности:

- сыпучие материалы (цемент, песок, щебень) — только в прочных мешках;

- доски и трубы — плотно зафиксированные на крыше с помощью специальных креплений, в салоне или багажнике;

- крупногабаритные предметы (бытовые приборы и предметы мебели);

Напомним, крупногабаритный груз длиннее машины на 1 м или шире на 40 см. Его надо пометить знаком «Крупногабаритный груз» или красно-белой лентой. В темное время суток ленту нужно заменить на белый и красный светоотражатели.

Груз не должен:

- мешать обзору или управлению;

- заслонять фары и номера;

- превышать максимальный вес (он прописан в техданных авто, зависит от модели машины и в среднем варьируется от 40 до 90 кг);

- смещать центр тяжести машины;

- мешать другим машинам или пешеходам.

Груз должен быть надежно зафиксирован. ПДД допускают движение с открытым багажником при условии соблюдения всех предыдущих требований. Учитывайте модель автомобиля: в седане поднятая крышка багажника может перекрыть обзор водителю, а в универсалах и хэтчбеках из-за открытого багажника могут быть не видны номера и задние фонари.