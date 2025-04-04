Запрещенные вещи в авто
Вопрос: «Что нельзя возить в автомобиле?»
Лариса Ивановна Т., г. Гусиноозерск.
В машине нельзя провощить следующие вещества и вещи:
- сжатые и сжиженные газы под давлением (бутан, пропан) в больших количествах. За один раз можно перевезти не более 4 баллонов по 40 л.;
- легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин, ацетон) в больших объемах. За один раз можно перевезти не более 240 л, максимальный объем канистры — 60 л.;
- ядовитые и отравляющие вещества (пестициды, инсектициды, гербициды);
- оружие и боеприпасы. Исключение: оружие для личного пользования (например, охотничье или спортивное) требует спецразрешения на транспортировку, а при перевозке должно быть разряжено и лежать в специальном чехле.
Можно возить в машине при соблюдении правил безопасности:
- сыпучие материалы (цемент, песок, щебень) — только в прочных мешках;
- доски и трубы — плотно зафиксированные на крыше с помощью специальных креплений, в салоне или багажнике;
- крупногабаритные предметы (бытовые приборы и предметы мебели);
Напомним, крупногабаритный груз длиннее машины на 1 м или шире на 40 см. Его надо пометить знаком «Крупногабаритный груз» или красно-белой лентой. В темное время суток ленту нужно заменить на белый и красный светоотражатели.
Груз не должен:
- мешать обзору или управлению;
- заслонять фары и номера;
- превышать максимальный вес (он прописан в техданных авто, зависит от модели машины и в среднем варьируется от 40 до 90 кг);
- смещать центр тяжести машины;
- мешать другим машинам или пешеходам.
Груз должен быть надежно зафиксирован. ПДД допускают движение с открытым багажником при условии соблюдения всех предыдущих требований. Учитывайте модель автомобиля: в седане поднятая крышка багажника может перекрыть обзор водителю, а в универсалах и хэтчбеках из-за открытого багажника могут быть не видны номера и задние фонари.