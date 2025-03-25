Общество 25.03.2025 в 10:48
В Бурятии пропавшего почти год назад мужчину нашли на ферме
С ним все в порядке
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии найден 59-летний житель села Санага Закаменского района, который пропал летом прошлого года. В последний раз мужчину видели 20 июля на ул. Борсоева, переходящим виадук в сторону Железнодорожного вокзала.
Как сообщили в МВД Бурятии, мужчину обнаружили на ферме в селе Исинга Еравнинского района, куда он устроился работать. С ним все в порядке.
Как сообщили в МВД Бурятии, мужчину обнаружили на ферме в селе Исинга Еравнинского района, куда он устроился работать. С ним все в порядке.
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