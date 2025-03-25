За порчу воздуха на котельную в Улан-Удэ завели уголовное дело

За загрязнение атмосферного воздуха на котельную «Юго-Западная» в Улан-Удэ прокуратура завела уголовное дело. Вопрос о ее работе подняли жители Октябрьского района в городских соцсетях.

Прокуратура провела проверку сообщений граждан и выявила нарушения.

- В связи с ненадлежащей работой газоочистного оборудования котельной и недостаточного обезвреживания выбросов допускалось превышение нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. За выброс в атмосферу загрязняющих веществ и нарушение эксплуатации установок, на котельную было возбуждено уголовное дело, - рассказали в прокуратуре республики.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратуры.

Фото: loon.site