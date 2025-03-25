Общество 25.03.2025 в 10:52
За порчу воздуха на котельную в Улан-Удэ завели уголовное дело
Жалобы горожан на ее работу прокуратура увидела в соцсетях
Текст: Елена Кокорина
За загрязнение атмосферного воздуха на котельную «Юго-Западная» в Улан-Удэ прокуратура завела уголовное дело. Вопрос о ее работе подняли жители Октябрьского района в городских соцсетях.
Прокуратура провела проверку сообщений граждан и выявила нарушения.
- В связи с ненадлежащей работой газоочистного оборудования котельной и недостаточного обезвреживания выбросов допускалось превышение нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. За выброс в атмосферу загрязняющих веществ и нарушение эксплуатации установок, на котельную было возбуждено уголовное дело, - рассказали в прокуратуре республики.
Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратуры.
Фото: loon.site