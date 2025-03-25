В Бурятии возле Байкала разрастается гигантская помойка

Об огромной свалке, которая уже свыше 10 лет растёт возле села Сухая неподалеку от Байкала, сообщили общественники из регионального отделения Общероссийского народного фронта. Как рассказали «фронтовики», завалы мусора тянутся вдоль трассы на подступах к мусороперегрузочной станции. Причём сама станция по назначению не используется, в связи с чем еще в 2023 году вносились представления природоохранной прокуратуры.«Очень трудно сейчас оценить объёмы этой свалки за пределами станции. Известно лишь, что она находится в природоохранной зоне всего в 200 метрах от Байкала. А мусор сюда везут и жители, и нерадивые предприниматели, которые не заключили контракт с региональным оператором. Очисткой территории никто пока не занимается. Жители Бурятии устали терпеть экологическое безобразие и пожаловались на прямую линию с президентом», - рассказали в ОНФ Бурятии.Общественники уже обратились в природоохранную прокуратуру с просьбой принять меры по ликвидации свалки.