В Бурятии отец продал авто, чтобы выплатить дочерям миллион рублей

Из страха получить уголовное дело нерадивый отец из Бурятии продал свою машину и выплатил своим дочерям миллион рублей. От уплаты алиментов мужчина скрывался несколько лет и неоднократно объявлялся в розыск.

- По решению суда на содержание своих двух несовершеннолетних дочерей с сентября 2018 года мужчина должен был перечислять треть своих доходов. Вот только отцовские чувства его оказались слишком черствы. О том, что материально обеспечивать своих детей - его прямая обязанность, горе-отец вспоминал лишь дважды пять лет назад. Официального места работы мужчина не имел, не было у него и банковских счетов, с которых возможно было бы взыскать денежные средства. Несколько раз его пришлось даже объявлять в розыск, - рассказывают в службе судебных приставов республики.

Из-за уклонения от уплаты алиментов судебные приставы-исполнители сначала привлекли должника к административному наказанию в виде обязательных работ, сроком на 20 часов, а после возбудили уголовное дело.

- Из-за страха грядущего наказания мужчина продал автомобиль и полностью погасил долг перед детьми. Отметим, что на сегодняшний день в отношении должников возбуждено 114 уголовных дел. Пять злостных алиментщиков осуждены. Один из них получил реальный срок лишения свободы, еще один – условный. Двоим назначены исправительные работы, одному – штраф, - добавили в УФССП республики.

Фото: loon.site