Выезд на лед Байкала и рек в Бурятии крайне опасен

Министерство транспорта Бурятии настоятельно рекомендует жителям и гостям региона соблюдать меры безопасности на водоемах в весенний период. В результате резких колебаний температуры толщина льда на озере Байкал и реках значительно уменьшилась, особенно возле береговой линии. Эти изменения делают передвижение на автомобиле по льду чрезвычайно рискованным.

- За прошедший месяц было зарегистрировано около 10 случаев провалов машин под лёд. К сожалению, несмотря на предупреждения, многие водители продолжают игнорировать опасность, между тем каждый такой выезд может закончиться трагедией. В целях вашей безопасности просим воздержаться от поездок по льду и напоминаем, что 17 марта были закрыты ледовые переправы — Татауровская в Прибайкальском районе и Усть-Чикойская в Селенгинском районе, - сообщили в Бурятрегионавтодоре.

Фото: МЧС РБ