Общество 25.03.2025 в 15:54
Прокуратура отреагировала на свалку вблизи Байкала
Ведомство проведет проверку
Текст: Андрей Константинов
Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура отреагировала на обращение Народного фронта в Бурятии по поводу свалки в селе Сухая. По данному факту надзорное ведомство проведет проверку.
«В ходе проверки будет дана оценка полноте и своевременности принимаемых уполномоченными органами мер в сфере обращения с отходами производства и потребления», - сообщили в прокуратуре.
Напомним, по информации общественников, огромная свалка возле села Сухая неподалеку от Байкала разрастается уже свыше 10 лет. Завалы мусора тянутся вдоль трассы на подступах к мусороперегрузочной станции, которая по назначению не используется.
«В ходе проверки будет дана оценка полноте и своевременности принимаемых уполномоченными органами мер в сфере обращения с отходами производства и потребления», - сообщили в прокуратуре.
Напомним, по информации общественников, огромная свалка возле села Сухая неподалеку от Байкала разрастается уже свыше 10 лет. Завалы мусора тянутся вдоль трассы на подступах к мусороперегрузочной станции, которая по назначению не используется.
Тегисвалка