Общество 26.03.2025 в 10:40

Исправительная колония в Бурятии запустит новое производство

Там начнут изготавливать вентиляционные системы
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Текст: Служба информации "Номер один"
Исправительная колония в Бурятии запустит новое производство

В исправительной колонии № 8 в Бурятии планируется запуск производства вентиляционных систем.

- Руководством ИК-8 УФСИН России по Бурятии проведена рабочая встреча с индивидуальным предпринимателем Александром Фефеловым. Александр Анатольевич посетил производственные объекты учреждения, включая швейный цех, участок по производству тротуарной плитки и цех по изготовлению металлических конструкций, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

По итогам встречи стороны договорились о совместной работе по запуску нового производственного направления — изготовлению вентиляционных систем.

Эта инициатива направлена на расширение ассортимента производимых товаров и создание дополнительных рабочих мест для осужденных.

 

Фото: Номер один

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