Общество 26.03.2025 в 10:55

В Закаменском районе продолжается ремонт моста через реку Джида

Работы должны завершиться в этом году
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Закаменском районе продолжается ремонт моста через реку Джида

В Закаменском районе продолжается ремонт моста через реку Джида. Мост через реку Джида в с. Михайловка планируют ввести в эксплуатацию в этом году. В настоящее время на объекте завершено бетонирование на шести опорах из 13 (2 береговых и 11 русловых), еще на четырех опорах работы идут. Стоимость ремонта составляет 383 миллиона рублей.

Новый мост будет протяженностью 186 метров, с освещением, ограждением и тротуарами. Пока же местные жители переправляются на другой берег по временному сооружению.

- Контроль за ходом работ осуществляется регулярно, соблюдение технологий, сроков – все идет по графику. Сегодня на объекте работают 20 человек, задействовано 5 единиц техники, - отметил глава Закаменского района Сергей Гонжитов.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом году жители села Михайловка получат современный мост, соответствующий высоким стандартам безопасности и надежности.

 

Фото: минтранс Бурятии

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