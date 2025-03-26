В Закаменском районе продолжается ремонт моста через реку Джида. Мост через реку Джида в с. Михайловка планируют ввести в эксплуатацию в этом году. В настоящее время на объекте завершено бетонирование на шести опорах из 13 (2 береговых и 11 русловых), еще на четырех опорах работы идут. Стоимость ремонта составляет 383 миллиона рублей.

Новый мост будет протяженностью 186 метров, с освещением, ограждением и тротуарами. Пока же местные жители переправляются на другой берег по временному сооружению.

- Контроль за ходом работ осуществляется регулярно, соблюдение технологий, сроков – все идет по графику. Сегодня на объекте работают 20 человек, задействовано 5 единиц техники, - отметил глава Закаменского района Сергей Гонжитов.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом году жители села Михайловка получат современный мост, соответствующий высоким стандартам безопасности и надежности.

Фото: минтранс Бурятии